Indústria centenária de Curitiba dobra receita com o digital

Uma indústria moveleira com mais de um século de história em Curitiba passou por um processo de transformação digital que resultou em um crescimento de 100% no faturamento em menos de três anos.

Fundada em 1923, a Heck Móveis modernizou seus processos comerciais e de captação de clientes ao investir em estratégias digitais voltadas ao setor industrial.

O projeto teve início quando a quarta geração da família empresária identificou a necessidade de se comunicar com novos públicos e modernizar os canais de relacionamento. Até então, a empresa dependia quase exclusivamente de indicações de clientes recorrentes, muitos deles com vínculos de longa data com a marca.

Com a implementação das estratégias digitais, cerca de 50% dos novos clientes passaram a vir por meio dos canais online, o que gerou aumento no volume de atendimentos e maior previsibilidade nas vendas. O movimento de clientes mais do que dobrou em relação ao período anterior à digitalização. A empresa também reduziu os efeitos da sazonalidade no setor moveleiro.

Estratégia aplicada ao setor industrial



O processo de digitalização foi conduzido pela Tríade Digital, empresa especializada em estratégias de marketing e vendas para o setor industrial. A parceria, que completa três anos, estruturou um modelo de captação de demanda digital sem comprometer os valores tradicionais da empresa.

Murilo Augusto Heck, representante da quarta geração à frente do negócio, explica que a modernização foi essencial para o crescimento sustentável: "Mantemos nosso propósito de realizar sonhos com excelência. A diferença é que agora conseguimos alcançar um público muito maior, com clientes qualificados chegando constantemente pelos canais digitais", afirma o empresário.

Indústria paranaense em transformação



De acordo com Nícolas Oliveira, CEO do Grupo Tríade Digital, o caso da Heck reflete uma mudança mais ampla em curso no setor industrial do Paraná. "Temos observado um movimento consistente de indústrias tradicionais que estão buscando estruturar seus canais digitais para manter competitividade e ampliar mercado", comenta.

Para Nícolas, a digitalização vem se tornando uma necessidade estratégica. "O cenário mudou. Empresas que antes não priorizavam o digital agora percebem que ele é parte fundamental da operação comercial", analisa.

Os resultados práticos, segundo as empresas envolvidas, incluem constância nas vendas, fortalecimento da marca e um fluxo mais previsível de novos clientes.

Desafio e oportunidade para o setor industrial



A urgência da digitalização fica evidente também em dados de mercado. No Brasil, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra que 69% das indústrias já adotam ao menos uma tecnologia digital, porém a maioria ainda está em estágio inicial da digitalização.

Um levantamento da consultoria McKinsey mostra que as empresas brasileiras mais "digitalmente maduras" obtêm crescimento de EBITDA até três vezes maior que o de companhias menos digitalizadas. Investir em estratégias digitais amplia o alcance de mercado, impulsiona o desempenho financeiro e gera valor consistente.

Murilo Heck afirma que a transformação digital representa um caminho necessário para empresas do setor. "Quem não olhar para o digital está ficando para trás. É uma jornada de longo prazo, mas os resultados comprovam que o investimento vale a pena", afirma.

Sobre a Heck Móveis



Fundada em 1923 em Curitiba (PR), a Heck Móveis é especializada em móveis planejados. Com 102 anos de história, a empresa atua no atendimento personalizado e oferece suporte completo e pós-venda.

Sobre a Tríade Digital



Ecossistema especializado em marketing e vendas para indústrias, com foco em captação digital, inbound marketing, mídia paga e desenvolvimento de jornadas de compra orientadas à geração qualificada de demanda e aumento de receita. A empresa atua no Norte do Paraná e expande operações para Curitiba e região metropolitana e atualmente conta com mais de 30 colaboradores.