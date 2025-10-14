XVIII CONPARH: líderes debatem o poder do humano na era da tecnologia

Nos dias 22 e 23 de outubro, o XVIII CONPARH - Congresso Paranaense de Recursos Humanos reúne, em Curitiba, algumas das vozes mais influentes do Brasil em gestão de pessoas, inovação, tecnologia e futuro do trabalho. Realizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR), o evento acontece no Viasoft Experience e deve reunir cerca de 2 mil participantes.

Entre os mais de 70 palestrantes confirmados estão: Luiza Helena Trajano (Magazine Luiza e Grupo Mulheres do Brasil), Adriano Lima (coach executivo), Mafoane Odara (executiva de RH), Adeildo Nascimento (DHEO Consultoria), Daniel Spinelli (palestrante internacional), Franciele Maftum (mestre em Neurociência), João Furlan (pesquisador em inteligência artificial), Giba Godoy (Outback), Rogério Chér (Winx), Patrícia Ansarah (Instituto Internacional em Segurança Psicológica), Morris Litvak (Maturi), Ricardo Voltolini (ESG e Ideia Sustentável), Dr. Ricardo Tadeu (desembargador TRT-PR), Mirela Prosdócimo (conselheira do Comitê Paralímpico Brasileiro), Raphael Rezende (mentor de carreira e saúde mental) e Pedro Ramos (CEO KeepTalent Portugal).

Com o tema “Tudo que só o humano é capaz de fazer”, o XVIII CONPARH propõe uma reflexão sobre as competências essencialmente humanas, que se tornam estratégicas em um mundo cada vez mais digital. Vera Mattos, vice-presidente da ABRH-PR e diretora do CONPARH 2025, destaca que “o congresso vai provocar uma reflexão profunda sobre como as qualidades humanas podem se transformar em vantagem competitiva e inspiração para o futuro”.

Pela primeira vez, o XVIII CONPARH terá a Feira de Negócios aberta ao público de forma gratuita. O espaço contará com diversas empresas, sala imersiva e mini-arena com palestras curtas. Para acessar a feira, basta se inscrever no link: https://conparh.com.br/visitantes-conparh/.

Um dia antes de iniciar o evento, em 21/11, acontecerá o Fórum de CEOs, voltado a executivos C-Level. O encontro antecipará os debates do Congresso, tendo como foco a importância do fator humano na construção de estratégias sustentáveis, aliadas à tecnologia.

Serviço:



XVIII Congresso Paranaense de Recursos Humanos – CONPARH 2025

Data: 22 e 23 de outubro, das 8h às 18h

Local: Viasoft Experience (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300) – Curitiba (PR)

Organização: Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR)

Mais informações e inscrições: https://conparh.com.br/

Inscrições gratuitas à Feira de Negócios: https://conparh.com.br/visitantes-conparh/.