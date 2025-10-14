Mills realiza 1º Feirão de Seminovos com condições especiais

A Mills realiza nos dias 17 e 18 de outubro o seu primeiro Feirão de Seminovos, com condições especiais para aquisição de empilhadeiras, plataformas elevatórias e máquinas pesadas. O evento será na filial da empresa em Sumaré (SP), que fica na rua Rosa Rosseto Folva, 1.560, Jardim Bela Vista.

O Feirão reúne dezenas de equipamentos seminovos, de marcas premium, revisados e prontos para operar, com manutenção garantida e suporte técnico especializado da Mills. As condições de compra incluem preços reduzidos e facilidades de financiamento, com entrada de 10% e 20% e saldo em 24 ou 36 meses para pagar, mediante aprovação cadastral.

Os equipamentos foram utilizados em locações de longo prazo, ou seja, operaram em condições controladas. Nas manutenções foram utilizadas peças originais, por técnicos treinados pelos fabricantes.

“A Mills reforça seu compromisso com a confiabilidade e a produtividade, oferecendo ao mercado uma oportunidade de acesso a máquinas com procedência e garantia”, explica Eduardo Lema, diretor-executivo de Pesados da Mills.

As condições especiais são válidas apenas durante o Feirão, que ocorre em dois períodos: no dia 17 de outubro, das 12h às 18h, e no dia 18 de outubro, das 9h às 12h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas clicando aqui.

A iniciativa tem como objetivo reforçar a estratégia da Mills de aproximar-se de seus clientes e ampliar o alcance de suas soluções em equipamentos para os segmentos industrial, de infraestrutura e construção.

Durante o Feirão, equipes técnicas e comerciais estarão disponíveis para orientar os visitantes sobre as condições de venda, tipos de máquinas disponíveis e linhas de financiamento. As ofertas incluem equipamentos com diferentes níveis de capacidade e altura de trabalho, atendendo a demandas variadas de operação.

A Mills destaca que os equipamentos seminovos passam por manutenção e inspeção completas, assegurando desempenho e segurança. A empresa garante suporte técnico aos compradores e acompanhamento pós-venda, buscando reafirmar o padrão de qualidade que marca sua trajetória no mercado.

O Feirão de Seminovos é uma oportunidade para empresas e profissionais adquirirem máquinas de alta performance com procedência garantida, em um ambiente de negociação direta com especialistas da Mills. As vagas são limitadas e as condições de compra valem apenas para os dias do evento.

Sobre a Mills

Há 73 anos no mercado de locação de plataformas elevatórias, soluções de engenharia para o mercado de formas e escoramentos para projetos de infraestrutura no Brasil e importante player no segmento de Linha Amarela, a Mills tem como objetivo ser parceira de serviços de locação e vendas.

Além disso, ampliou sua presença no mercado, oferecendo ativos de intralogística, como empilhadeiras, transpaleteiras e rebocadores para movimentações de materiais dentro de instalações. Com atuação em mais de 1.400 cidades em todo o Brasil, a Mills busca continuamente parcerias de longo prazo com clientes e fornecedores.

Ao longo de sua história, a Mills tem mantido compromisso com a ética, transparência e integridade. A empresa possui um Programa de Integridade, composto por um conjunto de mecanismos e procedimentos internos que visam consolidar as iniciativas para a promoção da integridade, da ética e da mitigação de riscos.

Outro marco para a Mills foi a aprovação junto ao SBTi das metas de redução de emissões que incluem os escopos 1, 2 e 3. É certificada como Empresa B, titulação concedida pela organização internacional B Lab e que avalia critérios como governança, impacto ambiental e social, práticas de transparência e responsabilidade. É vencedora do IAPA Awards 2025 na categoria “Sustentabilidade”.

Também integra o índice ICO2 B3, composto das ações e units exclusivamente de companhias listadas na B3 que atendam aos critérios de inclusão descritos na metodologia. Na B3, está também no índice IGPTW B3, resultado de uma carteira teórica de ativos elaborada de acordo com as empresas certificadas e as melhores empresas para trabalhar, a partir do ciclo do ranking nacional, ambos preparados pela Great Place to Work (GPTW).

