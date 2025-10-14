Relatório da Bitget: 66% dos usuários de criptomoedas planejam aumentar seus investimentos, impulsionando o crescimento global

VICTORIA, Seychelles, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, maior Corretora Universal (UEX) do mundo, divulgou seu Relatório de Confiança do Mercado de Criptomoedas e Tendências de Investimento em BTC do 3º trimestre de 2025, destacando o otimismo sustentado nos mercados globais, apesar da contínua incerteza macroeconômica.

A pesquisa coletou insights de milhares de participantes na Europa, América Latina, Oriente Médio e Norte da África, África e Ásia, revelando que cerca de 66% dos entrevistados planejam aumentar seus investimentos em criptomoedas nos próximos meses. Metade indicou que expandiria ativamente suas posições de trading, enquanto 43% apresentaram inclinação para estratégias de poupança de longo prazo e gestão de patrimônio. No que diz respeitoàtrajetória do Bitcoin, 49% esperam que a próxima alta atinja o pico entre US$ 150.000 e US$ 200.000, com uma parcela crescente de investidores de longo prazo antecipando avaliações ainda maiores.

As diferenças regionais foram particularmente marcantes. Nigéria (84%), China (73%) e Índia (72%) lideraram em sua disposição de aumentar a alocação, ressaltando o papel dos mercados emergentes como os principais motores para a adoção de criptomoedas. Em contrapartida, mercados desenvolvidos como Alemanha, França e Japão mostraram um sentimento mais cauteloso, enquanto a Coreia do Sul se destacou pela proporção excepcionalmente alta de entrevistados sinalizando planos para redução dos investimentos.

Ethereum e Solana continuam sendo os favoritos entre os investidores globais, com 67% e 55% de suporte, respectivamente, enquanto ativos tradicionais como BTC e ETH continuam sendo a espinha dorsal das estratégias de alocação. Ao mesmo tempo, tokens de plataforma, moedas meme e projetos de Camada 2 mantêm um nicho, mas com tração significativa em regiões específicas.

“A confiança nas criptomoedas já não é apenas uma tendência de nicho, mas um sinal global”, declarou Vugar Usi Zade, Diretor de Operações da Bitget. “O apetite dos mercados emergentes nos mostra onde o futuro será construído e reforça por que nosso modelo de Corretora Universal foi projetado para integrar os sistemas CeFi, DeFi e as experiências on-chain em um só lugar. Este relatório é mais uma prova de que os investidores desejam oportunidade e confiabilidade, e a Bitget é onde eles encontram ambas.”

A transição da Bitget para a modalidade de Corretora Universal a deixa em posição singular para responder a essas mudanças. Ao unificar trading, gestão de ativos, pagamentos e acesso on-chain em um único ecossistema, a Bitget garante que tanto novos participantes quanto investidores experientes possam participar ininterruptamente. A abordagem híbrida da corretora em relaçãoàliquidez e sua ênfase na educação por meio de iniciativas como Blockchain4Youth consolidam ainda mais seu papel como uma plataforma onde a confiança não é apenas medida, mas construída.

A versão completa do Relatório de Confiança do Mercado de Criptomoedas e Tendências de Investimento em BTC do terceiro trimestre de 2025 está disponível aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a maior Corretora Universal (UEX) do mundo. Atendendo mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a negociarem de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, oferecendo acesso em tempo real aos preços de Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas. A Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas não custodial líder que suporta mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece trading multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção das criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, do SUDESTE ASIÁTICO e da AMÉRICA LATINA. Alinhadaàsua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF para apoiar a educação em blockchain de 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™, um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Para mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para comunicação social, envie um e-mail para: media@bitget.com

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a investir apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser impactado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o capital investido seja recuperado. Deve-se sempre buscar aconselhamento financeiro independente, além de considerar cuidadosamente a experiência financeira pessoal e a situação individual. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2dab2335-ff1e-475d-b826-5fcf40e18214

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001133092)