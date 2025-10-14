Peyton Manning, membro do Hall da Fama do Futebol Americano Profissional, regressa como Presidente Honorário da Ponte Aérea das Olimpíadas Especiais de 2026, mobilizando pilotos para levar campeões a novos patamares

O membro do Hall da Fama do Futebol Americano Profissional e filantropo, Peyton Manning, irá atuar novamente como Presidente Honorário da Ponte Aérea das Olimpíadas Especiais de 2026, organizada pela Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc. (NYSE: TXT), inspirando proprietários e operadores de Cessna, Beechcraft e Hawker em todo o país a doar suas aeronaves e tempo. Esta missão monumental irá transportar centenas de atletas e treinadores das Olimpíadas Especiais dos EUA aos Jogos Olímpicos Especiais dos EUA de 2026, nas Twin Cities (cidades gêmeas) de Minnesota, garantindo que todos os campeões cheguem prontos para competir, independentemente de barreiras financeiras ou logísticas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251013439825/pt/

Pro Football Hall of Famer and philanthropist Peyton Manning will once again serve as Honorary Chair for the 2026 Special Olympics Airlift, organized by Textron Aviation Inc., a Textron Inc. (NYSE: TXT) company, inspiring Cessna, Beechcraft and Hawker owners and operators across the nation to volunteer their aircraft and time.

A Ponte Aérea das Olimpíadas Especiais mobiliza centenas de pilotos e aeronaves voluntários Cessna, Beechcraft e Hawker para proporcionar uma experiência VIP única aos atletas das Olimpíadas Especiais. O Transporte Aéreo irá transportar centenas de atletas e treinadores por todo o país de e para os Jogos Olímpicos Especiais dos EUA de 2026 nas Twin Cities de Minnesota.

"Em me sinto honrado em ser novamente Presidente Honorário da Ponte Aérea das Olimpíadas Especiais", disse Manning. 'Este evento é mais do que apenas transporte; é um modo de elevar o ânimo e comemorar a incrível determinação destes atletas. Sinto orgulho de apoiar esta missão e incentivar os proprietários de aeronaves Cessna, Beechcraft e Hawker em todo o país a se unirem a nós para fazer a diferença."

Desde sua criação em 1987, a Ponte Aérea das Olimpíadas Especiais transportou mais de 10.000 atletas aos Jogos dos EUA, graçasàgenerosidade dos clientes da Textron Aviation. Conhecido como a maior ponte aérea do mundo em tempos de paz, o evento exemplifica o poder da aviação e da comunidade unida por uma causa maior.

"O regresso de Peyton Manning como Presidente Honorário traz um poderoso impulsoàPonte Aérea das Olimpíadas Especiais, que ajuda a ampliar a conscientização e impulsiona a participação entre proprietários de aeronaves a nível nacional", disse Ron Draper, Presidente e Diretor Executivo da Textron Aviation. "Sua liderança ajuda a elevar a missão e garante que mais atletas experimentem a alegria e a dignidade de chegar aos Jogos como verdadeiros campeões."

Os voos de regressos dos atletas e treinadores irão ocorrer no sábado, 27 de junho de 2026, marcando o fim de uma semana repleta de competição, camaradagem e celebração.

Todos precisam de uma carona de vez em quando. Torne-se um Pombo neste evento monumental de aviação nacional ao acessar airlift.txtav.com.

Sobre a Textron Aviation

Nós inspiramos a jornada de voar. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa do grupo Textron Inc., tem unido talentos nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer experiências de aviação excepcionais aos nossos clientes. Com uma linha de produtos que vai de jatos executivos, turboélices e motores a pistão de alto desempenho a soluções para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de aviação mais versátil e abrangente do mundo, apoiado por uma força de trabalho responsável por mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral já produzidas globalmente. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho lendário, confiabilidade e flexibilidade, além de nossa sólida rede global de atendimento, para voos acessíveis e adaptáveis. Para mais informações, visite www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Sobre os Jogos Olímpicos Especiais dos EUA

Os Jogos Olímpicos Especiais dos EUA de 2026, programados para 19 a 27 de junho de 2026, nas Twin Cities de Minnesota, com competições esportivas na Universidade de Minnesota e no National Sports Center em Blaine, são uma comemoração nacional da inclusão, mudança de percepções e capacidade do espírito humano de superar limitações. Os Jogos dos EUA, com os parceiros Jersey Mike's Subs e United Healthcare como coapresentadores, serão um dos maiores eventos esportivos dos EUA do ano, que atraem dezenas de milhares de fãs para celebrar a habilidade de mais de 3.000 atletas incríveis de todos os 50 estados, competindo em 16 esportes olímpicos, tanto individuais quanto coletivos. Como um estado com uma longa história de defesa da diversidade, equidade e inclusão, os Jogos dos EUA agora trazem uma oportunidade incomparável de gerar uma nova energia em torno do movimento das Olimpíadas Especiais e criar um legado duradouro de mudança positiva.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251013439825/pt/

Mídia:

Rachel Williams

Rawilliams@txtav.com

316.706.7201

txtav.com