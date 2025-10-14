Contabilidade apoia análise de lucratividade nas empresas

A contabilidade, cada vez mais utilizada como ferramenta de gestão, vai muito além do cumprimento das obrigações fiscais. Aplicada de forma estratégica, permite identificar quais produtos ou serviços realmente contribuem para o resultado da empresa, apoiando decisões sobre precificação e investimentos. A análise de lucratividade por item do portfólio é um exemplo desse valor agregado.

Esse processo envolve a apuração precisa de custos diretos e indiretos, bem como o cálculo de despesas associadas a cada linha de receita. O objetivo é determinar a margem líquida de cada produto ou serviço, considerando todos os fatores que impactam a rentabilidade. Sem esses dados, decisões sobre preços, promoções e investimentos podem se basear em percepções e não em evidências.

De acordo com estudo publicado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), a contabilidade gerencial no Brasil tem se consolidado como ferramenta estratégica de apoio à tomada de decisões, ao fornecer informações financeiras que orientam gestores na análise de desempenho e eficiência das empresas. Ao integrar controles financeiros e contábeis, é possível criar relatórios segmentados que mostram de forma objetiva a performance de cada item. Essa visão permite identificar quais produtos geram maior retorno, quais exigem ajustes de precificação e quais podem estar consumindo recursos de forma desproporcional ao resultado que entregam.

“A análise contábil segmentada orienta decisões sobre precificação e priorização de produtos ou serviços”, afirma Adriana Matos, COO da Person Consultoria. Segundo ela, com essas informações, a gestão pode realocar investimentos, ajustar estratégias comerciais e melhorar a composição do portfólio.

A executiva explica que essa abordagem também auxilia na identificação de oportunidades de melhoria operacional. “Ao cruzar dados de lucratividade com indicadores de produção ou entrega, é possível detectar gargalos, ineficiências e oportunidades de redução de custos sem comprometer a qualidade.”

Adriana Matos destaca ainda que a análise de lucratividade tem impacto direto em decisões de expansão. “Antes de investir em novas linhas ou mercados, a empresa pode projetar cenários com base no desempenho de produtos ou serviços existentes, reduzindo riscos e aumentando a previsibilidade dos resultados.”

Para Adriana, “ao posicionar a contabilidade como ferramenta de gestão e não apenas de compliance fiscal, a organização amplia sua capacidade de competir. Dados precisos sobre a rentabilidade do portfólio fortalecem a tomada de decisão, maximizam o uso de recursos e contribuem para um crescimento financeiro consistente e sustentável”.

