Instituto Igenom adota medicina preventiva e integrativa

Localizado em Sorocaba (SP), o Instituto Igenom atua como um centro integrado de saúde focado em medicina personalizada. Esse modelo prioriza uma abordagem multidisciplinar e individualizada, compartilhando informações entre diferentes especialidades e construindo protocolos adaptados às características únicas de cada paciente — genética, histórico familiar, rotina, hábitos e objetivos, por exemplo.

Como explicam os médicos Dr. Dirceu Antunes e Dra. Renata Antunes, fundadores do Instituto Igenom, o objetivo é ir além do sintoma isolado e trazer maior equilíbrio físico, metabólico e emocional aos pacientes. O foco é alcançar mudanças consistentes que possam ser mantidas ao longo do tempo, não apenas soluções de curto prazo, afirmam.

“No Igenom, fatores como genética, histórico familiar e rotina são cuidadosamente avaliados para que o tratamento seja realizado de forma individualizada e humanizada. Isso aumenta a adesão, evita soluções padronizadas e favorece resultados duradouros, seja no emagrecimento saudável, na melhora da performance física ou na conquista de uma longevidade ativa”, diz o Dr. Dirceu Antunes.

Segundo a Dra. Renata Antunes, a medicina preventiva e integrativa permite identificar riscos antes que eles se transformem em doenças. Isso é essencial para reduzir a incidência de condições crônicas como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, osteoporose, exemplifica.

“Com acompanhamento regular e intervenções precoces, o paciente tem mais vitalidade, menos necessidade de tratamentos invasivos e maior autonomia na vida diária. É um investimento em saúde e qualidade de vida no presente para se conquistar uma longevidade ativa e saudável no futuro”, esclarece a médica.

Os fundadores do Igenom chamam a atenção para a importância das consultas regulares, ao invés de ir ao médico apenas quando há sintomas graves, como fazem mais de 50% dos brasileiros. Considerando apenas os homens, essa porcentagem é ainda maior: 60%. Os dados constam em um levantamento feito pelo Grupo Bradesco Seguros em parceria com o Instituto de Pesquisa Locomotiva e divulgado pela CNN Brasil.

Apesar desses números, os médicos do Instituto Igenom consideram que há uma tendência crescente de procura por medicina preventiva e integrativa, impulsionada pela maior conscientização sobre longevidade saudável e pelos avanços científicos que permitem tratamentos mais personalizados.

Os pacientes que mais procuram esse modelo de atendimento geralmente estão em duas situações: pessoas que já enfrentam doenças crônicas e buscam formas de controlá-las sem depender exclusivamente de medicamentos, e indivíduos saudáveis que desejam prevenir problemas e manter alta performance física e mental ao longo da vida, dizem.

“O Igenom acredita que saúde plena depende tanto de recursos científicos e tecnológicos quanto da forma como o paciente é acolhido. Essa combinação fortalece a confiança, melhora a adesão ao tratamento e promove equilíbrio entre corpo e mente, resultando em pacientes mais saudáveis e satisfeitos”, pontua Dr. Dirceu.

“Outro ponto relevante é a educação em saúde. O paciente não deve ser apenas tratado, mas também orientado a compreender seu próprio corpo e os fatores que influenciam sua saúde. Esse protagonismo torna o cuidado ainda mais efetivo, pois o indivíduo passa a ser corresponsável pelos resultados e pela manutenção de seu bem-estar”, acrescenta Dra. Renata.

