Limpeza doméstica pode melhorar sensação de bem-estar

Limpeza doméstica e bem-estar emocional. Os dois temas, apesar de parecerem completamente distintos, guardam uma relação, segundo uma pesquisa da empresa norte-americana The Clorox Company. No estudo, 80% dos entrevistados disseram se sentir mais relaxados em um espaço limpo, 72% se declararam mais produtivos e 60%, menos estressados.

Pedro Sampaio, especialista em limpeza da Dr. Lava Tudo, afirma que esse tipo de percepção é compartilhada com frequência pelos clientes da empresa. Segundo o profissional, após a higienização, as pessoas costumam relatar não apenas a melhora estética dos estofados (especialidade da empresa na qual ele atua), mas uma sensação maior de leveza e bem-estar em casa.

“Estofados limpos contribuem diretamente para a qualidade do ar e para o conforto da casa. A limpeza profissional remove ácaros, fungos, bactérias e partículas de poeira que não saem com aspirador ou limpeza superficial. Isso significa menos crises alérgicas, ar mais puro e um ambiente mais agradável para toda a família”, pontua Sampaio.

Uma publicação da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI), inclusive, aponta os ácaros da poeira domiciliar como fatores que podem desencadear crises em pessoas com asma. Isso mostra que, além do bem-estar emocional, o cuidado com a limpeza também é essencial para a saúde física da pessoa, analisa Sampaio.

Mas em quais situações a contratação de um serviço profissional de limpeza é mais recomendada? De acordo com Sampaio, a importância é ainda maior em períodos de clima seco ou frio, quando as pessoas passam mais tempo em ambientes fechados e há acúmulo de poluentes internos. “Também é indicada em casas com crianças, idosos, animais de estimação ou pessoas alérgicas, que são mais sensíveis a agentes invisíveis presentes nos tecidos”, comenta.

Felipe Ataide, chefe de operações do Dr. Lava Tudo, relata que tem havido uma mudança na percepção que os clientes têm do serviço. “Cada vez mais, eles enxergam a higienização não apenas como estética, mas como um investimento em saúde e qualidade de vida. Há um aumento significativo da demanda por serviços de limpeza com foco na prevenção de alergias, melhora do ar interno e prolongamento da vida útil dos estofados”, diz.

Sampaio e Ataide ressaltam que, após a limpeza profissional de estofados, os cuidados da família devem continuar. Um dos pontos de maior atenção é o sofá, um dos principais itens atingidos por pelos de cães e gatos.

Para evitar os pelos e facilitar a limpeza, a orientação é forrar com um tecido liso e resistente. É recomendado usar o aspirador de pó, pelo menos uma vez por semana, para tirar as sujeiras superficiais. Outra possibilidade é o uso de uma espuma seca, pois ela age em camadas mais profundas do tecido, apontam Sampaio e Ataide.

Eles destacam ainda a questão da umidade excessiva, que favorece a proliferação de fungos e bactérias. Se a pessoa mora em um ambiente com muita umidade, como regiões montanhosas ou no litoral, o ideal é sempre manter uma boa circulação de ar e potencializá-la com equipamentos desumidificadores.

Para saber mais, basta acessar o site da Dr. Lava Tudo: https://drlavatudo.com/