Quiet Beauty ganha espaço na dermatologia estética

A Quiet Beauty tem ganhado espaço no universo da estética no Brasil. Em 2025, a harmonia natural é o principal foco, conforme uma projeção publicada pela Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos (ASPS). Segundo a análise, os procedimentos “quase imperceptíveis” estão entre as principais tendências para este ano.

O Dr. Renato Aleixo, médico com especialização em Dermatologia Estética pela ISMD e outros certificados internacionais, afirma que no universo da moda, o que caracteriza a tendência Quiet Beauty é a ideia de que “o verdadeiro luxo não precisa provar nada, seja na ostentação ou em logos ‘gritantes’, mas na escolha inteligente de peças atemporais”, diz.

No ano passado, dermatologistas lançaram o “Movimento Quiet Beauty” durante o primeiro dia do congresso Medical Advanced Aesthetic Congress (MAAC), realizado em São Paulo, a fim de combater a ideia de que é necessário modificar o rosto e mostrar que a beleza natural deve ser valorizada, conforme noticiado pela Veja.

“A tendência cresce como resultado do aumento da busca por rejuvenescimento e remodelação facial com resultados discretos, naturais e duradouros, sem exageros visíveis”, acrescenta o médico.

Dr. Renato Aleixo é criador de protocolos próprios e adepto do conceito Quiet Beauty. De acordo com o médico, sua proposta é fazer com que a pessoa pareça mais bonita e rejuvenescida de forma natural.

Segundo ele, a tendência também tem se tornado relevante na dermatologia estética atual, trata-se de uma valorização da sofisticação, em que o objetivo não é transformar o rosto, mas aperfeiçoar o que já existe.

“É receber elogios sobre sua aparência, porém não ser perceptivo qual procedimento foi realizado. Na era da superexposição, a beleza sofisticada, tornou-se um luxo: ela transmite refinamento, poder silencioso e longevidade estética”, diz.

Dr. Renato Aleixo explica que essa abordagem influencia a escolha de procedimentos e a expectativa dos pacientes em relação aos resultados. “Não estamos falando sobre fazer menos procedimentos, muito pelo contrário. A beleza sofisticada exige mais técnica e estratégia em comparação com uma beleza inflada e exagerada, que se apoia apenas em uso de preenchedores em grandes quantidades”, afirma.

O médico ressalta que a “arquitetura facial” depende de um conhecimento científico apurado entre todas as camadas da pele. Nesse caso, o foco é estruturar a face de dentro para fora, e também na qualidade de pele, buscando resultados progressivos que preservem a identidade e entreguem resultados cumulativos.

Regeneração tecidual duradoura

Dr. Renato Aleixo revela que, no dia a dia do consultório, é possível perceber que rugas, sensação de derretimento facial, perda de contorno, olheiras profundas e textura irregular da pele, como poros dilatados, são os sinais de envelhecimento mais destacados pelos pacientes.

“A Quiet Beauty atua nesses pontos de forma sutil, devolvendo o viço e o frescor dessa pele através de uma regeneração tecidual inteligente e duradoura”, afirma.

Segundo o médico, há perfis específicos de pacientes mais interessados pela estética discreta, tendência que tem evoluído entre diferentes faixas etárias.

“A Quiet Beauty tem ganhado espaço entre pacientes que valorizam resultados elegantes, principalmente profissionais de liderança, que precisam transmitir credibilidade e poder, sem exageros estéticos, jovens (25-35 anos) cada vez mais preocupados com prevenção e autocuidado precoce e peles maduras (40+) interessadas em resgatar frescor e firmeza de forma refinada”, detalha.

Dr. Renato Aleixo revela que, em seu consultório, não trabalha com nada definitivo por dois motivos: “O primeiro é que, assim como a moda, a beleza também muda. Lembra da tendência da sobrancelha fina nos anos 2.000? Hoje, o belo é uma sobrancelha cheia e volumosa”, diz.

O segundo elemento, segundo ele, é que a maioria dos produtos considerados permanentes na dermatologia tem um baixo índice de segurança. “Por isso, é preciso analisar esse fator com cautela, contando sempre com a ajuda de um profissional de confiança”, afirma.

