PowerOfData anuncia Paulo Côrrea como Head of Data Talents

A startup PowerOfData, especializada em análise de dados e soluções tecnológicas para negócios, promoveu o executivo Paulo Côrrea ao cargo de Head of Data Talents. Segundo a empresa, ele será responsável por liderar a unidade estratégica dedicada à alocação de cientistas e engenheiros de dados, profissionais de analytics e especialistas em inteligência artificial (IA).

Formado em Física Médica pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), com pós-graduação em Administração pela Faculdade Getúlio Vargas (FGV) e mestrado pela Universidade de São Paulo (USP), Corrêa possui mais de dez anos de experiência no mercado financeiro.

Durante sua carreira, ele se especializou em risco de crédito e prevenção à fraude, áreas que exigem precisão técnica e tomada de decisão baseada em dados. O executivo atuou como gestor nas áreas de risco e fraude do Itaú Unibanco, sendo responsável por montar e liderar equipes de ciência de dados voltadas a essas frentes.

Na PowerOfData, onde ingressou há dois anos e meio como gerente de ciência de dados, Côrrea liderou projetos estratégicos de grande porte, consolidando sua reputação como líder técnico com capacidade de execução e entrega, diz a empresa.

No novo cargo, ele terá o desafio de potencializar o fornecimento de talentos qualificados em um mercado que enfrenta escassez crônica de mão de obra especializada — o Brasil registra um déficit de 530 mil profissionais de tecnologia entre 2021 e 2025, segundo estimativa da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom).

Para Corrêa, a dificuldade não é apenas a contratação, mas a clareza sobre o perfil necessário. “Muitas empresas não sabem exatamente o que precisam. Isso as leva a contratar mal. É aí que queremos entrar, com repertório técnico e capacidade de leitura de cenário, podemos identificar e alocar o profissional certo para o desafio certo”, afirma.

Ele explica que o objetivo da empresa é, além de entregar profissionais, oferecer uma solução completa de squads especializadas, compostas por talentos com domínio técnico e entendimento de negócio.

“A chegada do Paulo para liderar a área de Data Talents é um passo estratégico para a PowerOfData. É essa unidade que busca assegurar suporte técnico e estratégico às squads nos clientes, para que cada entrega gere valor de negócio. Paulo tem trajetória sólida, foi cientista de dados e depois gestor de times de alta performance no Itaú, com foco em analytics e resultados. Com ele à frente, queremos escalar sem perder profundidade técnica nem consistência na entrega”, disse o CTO da PowerOfData, Bruno Jardim.

Tâmara Jardim, CEO da PoD Academy (braço educacional da PowerOfData), também celebra a escolha. “Na PoD Academy, acreditamos que só é possível formar talentos de alto nível em dados com quem está, de fato, na linha de frente do mercado. Por isso, nosso corpo docente é formado por profissionais com visão de gestão e atuação prática nas dores reais das empresas”, afirma.

A CEO explica que a PoD Academy tem programas que somam mais de 550 horas de formação prática e foco em demandas reais do mercado, formando engenheiros e cientistas de dados para atuar em projetos estratégicos.

“Como Head of Data Talents, ele não apenas inspira nossos alunos com sua trajetória, mas também pode contribuir ativamente para prepará-los como profissionais completos: técnicos, estratégicos, comunicadores e líderes”, complementa Jardim.

