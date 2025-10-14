Assine
Mundo Corporativo

Boomi nomeia Diane Fanelli como diretora de receitas

A comprovada líder empresarial e em SaaS integra a Boomi para impulsionar estratégia global de entrada ao mercado e acelerar o crescimento centrado no cliente na Plataforma Empresarial da Boomi

14/10/2025 10:09

A Boomi™, líder em automação alimentada por IA, anunciou hoje a nomeação de Diane Fanelli como diretora de receitas. Fanelli liderará a organização mundial de receitas da Boomi, responsável por fortalecer as parcerias com clientes, avançar estratégias globais de entrada ao mercado e impulsionar excelência em vendasàmedida que a Boomi continua seu rápido crescimento. Ela reportará ao presidente e CEO da Boomi, Steve Lucas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251014946373/pt/

Boomi Appoints Diane Fanelli as Chief Revenue Officer

Com mais de 30 anos de experiência em liderança global, Fanelli impulsionou crescimento de receita, sucesso do cliente e inovação em algumas das empresas de tecnologia mais influentes do mundo. Ela ocupou cargos de liderança executiva na Citrix e passou mais de duas décadas na SAP, onde liderou estratégias globais de entrada ao mercado, construiu equipes de alto desempenho na América do Norte, na região Ásia-Pacífico e na Europa, e impulsionou a adoção de tecnologias de ponta. Mais recentemente, atuou como diretora operacional da iCIMS.

"O conjunto de automação e integração empresarial da Boomi nos posiciona para melhor atender às maiores organizações do mundo, entregando resultados líderes impulsionados por IA", afirmou Steve Lucas, presidente e CEO da Boomi. "A dimensão e experiência da Diane acelerarão essa missão, nos ajudando a continuar expandindo globalmente e impulsionando resultados mensuráveis para os nossos clientes".

"Fazer parte da Boomi neste momento crucial apresenta uma oportunidade incrível de moldar como as empresas realizam conexão, automação e ativação", afirmou Fanelli. "À medida que as organizações adotam a IA com agentes, a Boomi está posicionada de forma única para proporcionar impacto mensurável através da sua plataforma unificada. Estou na expectativa de fechar parceria com nossos clientes e equipes em todo o mundo para avançar o crescimento e proporcionais mais valor".

Recursos adicionais

Sobre a Boomi
A Boomi, líder em automação orientada por IA, permite que organizações em todo o mundo conectem tudo, automatizem processos e acelerem resultados. A Plataforma Empresarial Boomi, incluindo o Boomi Agentstudio, unifica integração e automação, junto com dados, API e gerenciamento de agentes de IA, em uma solução única e abrangente. Com a confiança de mais de 25.000 clientes e o suporte de uma rede de mais de 800 parceiros, a Boomi impulsiona a transformação agêntica, ajudando empresas de todos os portes a alcançar agilidade, eficiência e inovação em escala. Saiba mais em boomi.com.

© 2025 Boomi, LP. Boomi, o logotipo "Boomi", o logotipo "B" e Boomiverse são marcas registradas da Boomi, LP ou de suas subsidiárias ou afiliadas nos EUA e em outros países. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Contato para a mídia:

Kristen Walker

Comunicações corporativas globais

kristenwalker@boomi.com

+1-415-613-8320


Fonte: BUSINESS WIRE

