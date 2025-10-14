Premiações impulsionam empreendedorismo no Brasil

O Brasil alcançou, em 2024, a maior taxa de empreendedorismo dos últimos quatro anos: 33,4% da população economicamente ativa estava envolvida em negócios estabelecidos ou em fase inicial, segundo o Monitor Global de Empreendedorismo (GEM). A expansão desse movimento, que também é sustentada por micro e pequenas empresas responsáveis por mais de 55% dos empregos formais, segundo o Sebrae, evidencia a importância de iniciativas que reconhecem e estimulam a atuação de empreendedores em todo o país.

Nesse contexto, premiações nacionais ganharam destaque como mecanismos de validação e incentivo, contribuindo para consolidar práticas de gestão inovadoras e impulsionar a competitividade.

Exemplos de reconhecimento

O ranking Melhores e Maiores, promovido pela revista Exame, avalia anualmente o desempenho de companhias brasileiras de diferentes setores, com base em indicadores como faturamento, lucratividade e governança corporativa.

O Prêmio Sebrae, por sua vez, valoriza histórias de inovação e impacto social entre micro e pequenas empresas, segmento que movimentou cerca de R$ 420 bilhões em 2022, de acordo com a entidade. A iniciativa evidencia como negócios de menor porte podem gerar resultados expressivos para a economia e inspirar novos empreendedores.

A Forbes Brasil também organiza listas anuais que destacam jovens talentos e executivos consolidados em diferentes setores. Os reconhecimentos funcionam como um mapa de tendências, revelando transformações no consumo, na tecnologia e em novos modelos de negócio.

O Prêmio Black Belt, criado em 2019 pela Academia de Negócios e Empreendedorismo, consolidou-se como uma das premiações mais seletivas do país. O processo de avaliação é fechado e técnico, com cerca de 700 candidatos analisados por edição e taxa de aprovação inferior a 15%. Os reconhecidos são distribuídos em quatro áreas fixas: Negócios (Business), Tecnologia (Tech), Saúde (Health) e Educação (Education). Além disso, a iniciativa mantém o Hall da Fama do Empreendedorismo Nacional, que reúne nomes como Jorge Paulo Lemann, Luiza Helena Trajano e David Vélez.

Impacto direto na economia

Para especialistas, premiações que validam boas práticas têm impacto além da visibilidade dos homenageados. Elas funcionam como instrumentos de credibilidade em negociações, atraem investimentos e ampliam a confiança de clientes e parceiros em relação às empresas envolvidas.

“Premiações incentivam empreendedores a gerar autoridade, empregos e impostos para o país”, afirma Gilson Mello, empresário, autor de Ativando sua mentalidade milionária e professor de negócios.

Fabiana Gonçalves, diretora-geral do Prêmio Black Belt, reforça esse papel ao afirmar que “reconhecer lideranças de impacto fortalece a economia e inspira novos empreendedores”.

“Com repercussão em veículos de imprensa nacionais e presença em diferentes regiões do Brasil, premiações como Exame Melhores e Maiores, Prêmio Sebrae, Forbes Brasil e Prêmio Black Belt confirmam sua relevância como ferramentas de valorização de líderes e empresas. Mais do que celebrar conquistas, elas contribuem para projetar o país no cenário global de negócios e inovação”, afirma Alexander Costa, empresário e membro emérito da ALPHA - Associação Latino-Americana de Pessoal com Habilidades Avançadas.

