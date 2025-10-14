Cessna Citation M2 Gen2 com Garmin Autothrottles obtém certificação da FAA, trazendo maior controle e precisão aos pilotos

O Cessna Citation M2 Gen2 com Garmin Autothrottles recebeu recentemente a certificação da Administração Federal de Aviação (FAA), o que proporciona maior controle e precisão aos pilotos. A integração do sistema Autothrottle da Garmin no M2 Gen2 reforça ainda mais as capacidades do jato de entrada leve mais equipado, ao otimizar a potência do motor, simplificar o gerenciamento de voo e aumentar a eficiência operacional em geral.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251013926078/pt/

Cessna Citation M2 Gen2 with Garmin Autothrottles achieves FAA certification, bringing greater control and precision to pilots (Photo Credit: Textron Aviation).

O Cessna Citation M2 Gen2 foi projetado e produzido pela Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc. (NYSE: TXT).

O programa de testes de voo do Citation M2 Gen2 com autothrottles completou quase 300 horas de testes de voo e diversos testes de certificação, aderindo aos rigorosos padrões de certificação definidos pela Textron Aviation e pela FAA.

"Obter a certificação FAA para o Citation M2 Gen2 com Garmin Autothrottles reforça nosso compromisso em levar inovação e tecnologia líder do setor a nossos clientes", disse Chris Hearne, Vice-Presidente Sênior de Engenharia e Programas. "A Textron Aviation lidera o setor ao lançar aeronaves totalmente novas e atualizações de produtos no mercado, certificando nove jatos executivos desde 2013."

A incorporação dos Garmin Autothrottles ao M2 Gen2 eleva o controle do piloto com recursos que previnem condições de excesso de altitude e alertam os pilotos caso ocorram desvios. Quando ativados a 400 pés acima do solo, os autothrottles agilizam as operações, ao gerenciar a velocidade da aeronave, o desempenho do motor e a potência para permitir que a aeronave suba, desça ou mantenha a altitude. Com esta tecnologia avançada, os pilotos experimentam perfis de voo mais suaves e previsíveis, o que confere maior controle e precisão durante o voo.

Sobre o Cessna Citation M2 Gen2

O investimento da Textron Aviation na plataforma Citation M2 intensifica o foco do modelo no conforto e na produtividade do piloto e dos passageiros. O M2 Gen2 apresenta um estilo interior de alto nível, iluminação ambiente de destaque, porta-copos iluminados e um assento lateral dobrável opcional que se converte em compartimento de carga adicional. Além do estilo luxuoso, a cabine também visa a produtividade, com recursos de carregamento sem fio e portas USB-A e USB-C em cada assento da cabine. Na cabine, foram adicionados 3 polegadas (7,5 cm) de espaço para as pernas na posição de copiloto do M2 Gen2 para maior conforto. Com uma velocidade máxima de cruzeiro de 404 nós (748 km/h) e um alcance de 1.550 milhas náuticas (2.870 km), o M2 Gen2 pode operar em aeroportos com pistas de até 3.210 pés (975 m) e subir até 41.000 pés (12.400 m) em 24 minutos. A aeronave foi projetada para operação com um único piloto e possui dois motores Williams FJ44-1AP-21, sistemas aviônicos Garmin G3000 e assentos para sete passageiros.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada de voar. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation capacita nossos talentos coletivos nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para criar e oferecer a melhor experiência de aviação a nossos clientes. Com uma linha que inclui desde jatos executivos, turboélices e motores a pistão de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral do mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, junto com nossa confiável rede mundial de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis. Para mais informação, acesse: www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. Ela é conhecida no mundo todo por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicadoàimprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251013926078/pt/

Contato de mídia

Kate Flavin

+1.316.252.7780

kflavin@txtav.com

txtav.com