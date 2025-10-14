Cessna Citation Ascend faz estreia mundial na NBAA-BACE em Las Vegas

O Cessna Citation Ascend pousou hoje no Aeroporto Executivo Henderson, em Las Vegas, marcando sua estreia mundial na Convenção e Exposição de Aviação Executiva da Associação Nacional de Aviação Executiva (NBAA-BACE) de 2025. A aeronave, que voou para a feira utilizando combustível de aviação sustentável, estará em exibição na terça-feira, 14 de outubro, e na quarta-feira, 15, ao lado de outros jatos executivos Cessna Citation líderes do setor.

Cessna Citation Ascend makes world debut at NBAA-BACE in Las Vegas (Photo Credit: Textron Aviation)

O Cessna Citation Ascend foi projetado e fabricado pela Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc. (NYSE:TXT).

"Perguntamos a nossos clientes o que eles queriam nesta aeronave icônica, e nossas equipes trabalharam para concretizar a visão deles para o Citation Ascend", disse Lannie O’Bannion, Vice-Presidente Sênior de Vendas e Marketing. "Com a estreia da aeronave na NBAA-BACE, os visitantes poderão ver o novo cockpit do Garmin G5000 e experimentar os novos e elegantes recursos internos, incluindo piso plano, janelas maiores e sistema de gerenciamento de cabine sem fio."

Atualmente em desenvolvimento, a aeronave alcançou recentemente um marco importante quanto a primeira unidade de produção saiu da fábrica. A Textron Aviation espera que a aeronave entre em serviço ainda este ano, após a certificação da Administração Federal de Aviação.

Com mais de 1.000 aeronaves Cessna Citation série 560XL entregues desde 2000, proprietários e operadores apreciam a aeronave por sua combinação incomparável de desempenho, conforto, facilidade de operação, variedade de capacidades de missão e eficiências operacionais favoráveis.

O display estático da Textron Aviation (AC_08) no Aeroporto Executivo de Henderson irá apresentar:

Sobre o Cessna Citation Ascend

A Textron Aviation projetou o Citation Ascend com base no retorno de seus clientes para obter o máximo desempenho e conforto.

Com recursos elegantes e modernos, os clientes podem desfrutar de muitos dos luxos encontrados nos campeões de vendas Cessna Citation Latitude e Cessna Citation Longitude, incluindo um piso plano para proporcionar amplo espaço para as pernas e flexibilidade aos passageiros. A aeronave conta com motores Pratt & Whitney Canada PW545D, projetados para oferecer eficiência de combustível e maior empuxo, além de aviônicos Garmin G5000 com os softwares e hardwares mais recentes, incluindo a tecnologia de aceleração automática. O Ascend também conta com uma Unidade de Potência Auxiliar (APU) Honeywell RE100 [XL] aprovada para operações sem supervisão.

Com 19 portas de carregamento USB padrão e três tomadas universais em toda a aeronave, toda a tripulação e passageiros têm acesso a pelo menos uma porta de carregamento no Citation Ascend. A aeronave pode ser configurada para até 12 passageiros.

Saiba mais sobre o Citation Ascend em cessna.com/ascend.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada de voar. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation capacita nossos talentos coletivos nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para criar e oferecer a melhor experiência de aviação a nossos clientes. Com uma linha que inclui desde jatos executivos, turboélices e motores a pistão de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral do mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, junto com nossa confiável rede mundial de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis. Para mais informação, acesse: www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. Ela é conhecida no mundo todo por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

