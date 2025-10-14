Ascribe Bio conclui rodada de investimentos Série A de US$12 milhões para avançar com a próxima geração de proteção natural de cultivos, co-liderada pela Acre Venture Partners e Corteva

A Ascribe Bio (“Ascribe”), inovadora em proteção natural de cultivos, anunciou hoje o fechamento de uma rodada de investimento Série A de US$ 12 milhões, liderada pela Corteva por meio de sua plataforma Corteva Catalyst e pela Acre Venture Partners.

O investimento também contou com a participação de investidores novos e existentes, incluindo Syngenta Group Ventures, Trailhead Capital, Silver Blue LLC, Cultivation Capital e The Yield Lab. Este marco avança a plataforma tecnológica de pequenas moléculas da Ascribe e apoia o próximo lançamento comercial de Phytalix®.

O Phytalix® é um biofungicida revolucionário que fornece os benefícios de sustentabilidade de um produto biológico com a praticidade e acessibilidade dos produtos químicos tradicionais de proteção de cultivos.

“A abordagem da Ascribe para soluções biológicas oferece aos agricultores escolhas inteligentes e sustentáveis para o controle de doenças,” disse Tom Greene, diretor sênior da Corteva e líder global da Corteva Catalyst. “Este investimento ilustra nosso compromisso contínuo em avançar produtos biológicos e inspirados na natureza para produtores em todo o mundo.”

Alex Bondar, sócio da Acre, comentou: “A equipe enxuta da Ascribe foi estratégica e disciplinada, levando o Phytalix® do laboratório ao campo. Eles demonstraram ganhos de produtividade acima de outros biológicos. O progresso está refletido no calibre desse grupo de investidores.”

“Estamos entusiasmados em garantir esses recursos para financiar o lançamento global das tecnologias da Ascribe e contentes em receber o apoio de líderes globais renomados da agricultura como Corteva e Syngenta Group Ventures,” disse Jay Farmer, CEO da Ascribe. “Este investimento acelera nossa missão de trazer proteção de cultivos altamente eficaz e sustentável para agricultores de todo o mundo.”

Com este investimento, a Ascribe aumentará a capacidade de fabricação e apoiará as atividades de comercialização inicial , após aprovação regulatória de Phytalix®, esperada ainda para este ano no Brasil, com EUA e outros mercados a seguir.

Sobre a Ascribe:

A Ascribe é uma empresa de tecnologia agrícola baseada em Ithaca, NY, que desenvolve soluções naturais para proteção de cultivos. Fundada em 2017 com base em pesquisas do Boyce Thompson Institute da Universidade Cornell, o biofungicida carro-chefe da Ascribe, Phytalix®?, utiliza pequenas moléculas do microbioma do solo para criar soluções eficazes e sustentáveis para controle de doenças, ajudando agricultores a cultivar plantas mais resilientes e obter maiores rendimentos.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251014550172/pt/

Media

Christine Gould

christine@ascribe-bio.com