Lifting facial evolui para entregar resultado mais natural

Dados recentes da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS) mostram que mais de 737 mil cirurgias de rejuvenescimento facial foram realizadas no mundo em 2024. O número representa um aumento de 75,9% em relação a 2020 e reflete a crescente busca por técnicas modernas e resultados mais naturais.

Tradicionalmente, o procedimento de lifting facial tinha como foco melhorar sinais visíveis do envelhecimento no rosto e no pescoço, mas a evolução da técnica trouxe uma abordagem mais ampla: o chamado lifting facial tridimensional.

A cirurgiã plástica June Favarin, da Clínica Belvivere, explica que o conceito parte do entendimento de que o envelhecimento não afeta apenas a pele, mas todas as camadas do rosto. “O lifting tridimensional atua em planos diferentes, respeitando a anatomia e a individualidade de cada paciente. Com isso, conseguimos resultados mais duradouros e um rejuvenescimento harmônico, sem aquela aparência artificial ou excessivamente esticada”, afirma.

Entre os principais diferenciais do lifting tridimensional, segundo a doutora June, está o fato de que a cirurgia trabalha em todos os planos da face. “O tridimensional quer dizer que os coxins de gordura perdidos com a idade são restabelecidos com o uso do enxerto de gordura. A flacidez é tratada com técnicas em plano profundo, e para deixar um acabamento natural a pele é tratada de forma regenerativa, com a aplicação de nanofat”, reforça a cirurgiã.

Outro ponto fundamental é o reposicionamento dos tecidos moles, o que restabelece contornos como maçãs do rosto, mandíbula e pescoço. “Além disso, há a melhora da qualidade da pele, que não é apenas esticada, mas também tratada com procedimentos complementares, como laser, peeling ou nanofat, capazes de refinar textura, elasticidade e coloração”, avalia a cirurgiã.

Evolução da técnica pode trazer resultados mais duradouros

June Favarin destaca que a técnica representa uma evolução em relação aos métodos anteriores. “Enquanto os liftings mais antigos tinham uma abordagem bidimensional, focada em esticar a pele, o lifting tridimensional considera estrutura, volume e qualidade da pele. O objetivo é devolver frescor e vitalidade, preservando a identidade de cada paciente”, explica.

O avanço das técnicas cirúrgicas, aliado ao crescimento da demanda, reforça uma tendência. “Cada vez mais pessoas procuram soluções que unem ciência, precisão e naturalidade nos resultados estéticos”, conclui a cirurgiã.