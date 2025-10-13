Cidade no Ar lança licença para portais de notícias

Em um movimento que sinaliza a crescente força do jornalismo hiperlocal, o portal Cidade no Ar anunciou a expansão de suas operações por todo o Brasil por meio de um modelo de licenciamento. A proposta oferece a empreendedores uma plataforma de notícias completa e pronta para operar, com o objetivo de criar uma rede nacional de veículos focados em conteúdo positivo, desenvolvimento de negócios e fortalecimento das comunidades locais.

A iniciativa, liderada pelo fundador Jeferson Sobczack, surge em um momento estratégico. Enquanto grandes veículos de comunicação enfrentam desafios de credibilidade, pesquisas como o "Digital News Report" do Reuters Institute apontam consistentemente que o público deposita maior confiança nas notícias de sua cidade ou região. É neste cenário que o Cidade no Ar se posiciona, não apenas como um negócio, mas como uma resposta à demanda por uma mídia mais próxima, autêntica e construtiva.

Segundo o fundador Jeferson Sobczack, a tração do modelo é refletida nos números: a rede já ultrapassou a marca de 6 milhões de visualizações de página (pageviews) e conta com anunciantes do Brasil e do exterior. Ele aponta que o tempo médio de permanência de 40 segundos por matéria demonstra um engajamento de leitores que valida a filosofia editorial do portal.

Um modelo de negócio 'chave na mão' para empreendedores

Um dos principais aspectos do licenciamento do Cidade no Ar é a simplicidade e a velocidade para o parceiro iniciar a operação. "O portal é implantado e fica pronto para o público em até 48 horas após a assinatura do contrato", explica Sobczack. O licenciado recebe a plataforma pronta, com a licença de uso de uma marca registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o que confere segurança jurídica ao negócio e credibilidade perante o mercado.

O perfil ideal do parceiro não é o de um técnico, mas o de um conector. "Buscamos pessoas que amam vendas, gostam de participar de eventos e têm o propósito de ajudar empresas e profissionais a crescerem. Todo o suporte técnico é nosso; o foco do licenciado é ser a face do portal em sua cidade, construindo relacionamentos", detalha o fundador.

O treinamento comercial, um dos pilares do modelo, é conduzido pelo próprio Sobczack, que atua no mercado de portais e vendas desde 2002. Com metodologia própria, a capacitação pode ser realizada presencial ou online, com acompanhamento gradativo para acelerar a geração de resultados.

A voz da experiência: o que dizem os licenciados

A eficácia do modelo é confirmada pelos parceiros que já estão em operação. Ivan, licenciado em Medianeira (PR), que já atua nos ramos de crédito e educação, viu no portal uma sinergia de negócios. "Como já atendo o mercado empresarial, o Cidade no Ar se tornou uma vitrine de credibilidade que fortaleceu meus outros negócios. A plataforma profissional e o suporte que recebemos nos permitiram monetizar a operação rapidamente, criando uma nova e relevante fonte de receita", afirma.

Para Tairone, consultor de empresas e licenciado em Queimadas (PB), o portal se tornou uma ferramenta estratégica. "Para um consultor, ter um canal de mídia que promove o desenvolvimento local é um diferencial imenso. Isso não apenas abriu portas para novos clientes, mas nos posiciona no centro do ecossistema de negócios, gerando autoridade e oportunidades que vão muito além da publicidade".

Em Balneário Camboriú (SC), Rodrigo, que já é proprietário de um coworking, encontrou no Cidade no Ar a peça que faltava para sua comunidade. "O portal e o coworking se alimentam mutuamente. Criamos uma comunidade física de empreendedores e agora damos a ela uma voz digital, com alcance para toda a cidade. É uma plataforma que gera conexões e negócios para todos", relata.

A visão do fundador: uma missão pelo jornalismo real

A trajetória de Jeferson Sobczack até a criação do modelo não foi linear. Após uma primeira experiência com um portal de notícias no oeste do Paraná, ele migrou para o mundo corporativo, onde, por anos, implantou soluções de tecnologia para grandes clientes, como tribunais de justiça, bancos e varejistas. No entanto, a paixão pelo jornalismo local nunca o abandonou.



"Eu dormia e acordava pensando em retomar o projeto, em proporcionar às cidades um canal de notícias em que a população pudesse contribuir, que fosse acessível aos empresários e profissionais liberais", confessa Sobczack. "Eu via uma lacuna deixada por grandes veículos, muitas vezes com interesses próprios e obscuros que não refletem a realidade das pessoas. Queria criar algo real, transparente e que verdadeiramente agregasse valor".

Essa visão agora se transforma em um plano de expansão ambicioso. "Chegaremos a todas as regiões do Brasil, nas capitais e principais cidades, e também em comunidades de brasileiros no exterior. Nossa meta é ultrapassar 50 cidades e regiões licenciadas até junho de 2026", projeta.

"A expansão do Cidade no Ar representa, portanto, não apenas uma oportunidade de negócio para empreendedores com veia comercial, mas também um movimento de valorização do conteúdo local e positivo, essencial para o desenvolvimento econômico e social das cidades brasileiras", conclui Sobczack.