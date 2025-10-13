Sutherland revela Insurance AI Hub para romper a "cilada piloto" do setor

Sutherland, líder mundial em negócios e transformação digital, anunciou hoje o lançamento do seu Insurance AI Hub, um ecossistema de IA agêntica concebido para solucionar os desafios de escala, conformidade e ROI que as seguradoras enfrentam ao operacionalizar a IA.

Diferentemente de plataformas de IA generalizadas adaptadas para seguros ou ferramentas isoladas que raramente passam da fase de demonstração, a solução da Sutherland é treinada em fluxos de trabalho de seguros reais, ajustada às demandas regulatórias e já vem sendo implantada por empresas hoje.

Agora com um conjunto abrangente de agentes de IA especializados, desenvolvidos para linhas de Vida e Anuidade, Benefícios de Grupo, Propriedade e Acidentes, e Especialidades, o Insurance AI Hub permite que as seguradoras se libertem da paralisia da prova de conceito e finalmente expandam a IA com confiança.

As ofertas de IA da Sutherland já contam com importantes proteções corporativas implementadas, ao apresentar uma estrutura com envolvimento humano, trilhas de auditoria e transparência de modelo integrada. Elas oferecem um verdadeiro "ecossistema" desenvolvido especificamente para seguros, desde a infraestrutura e modelos selecionados até casos de uso personalizados.

O Insurance AI Hub já está gerando impacto em todo o ciclo de vida da apólice:

A IA agêntica para reivindicações e inscrições simplifica reivindicações complexas de invalidez e vida com precisão humana, que diminui os tempos de ciclo em até 30%, reduz a fuga em 12% e aumenta a satisfação do reclamante em mais de 10%.

A IA de voz envolve os clientes mediante conversas naturais e humanas sobre reclamações, serviços e vendas, ao aumentar a eficiência de centros de contato em 20%, aprimorar a conversão em até 3% e aumentar o NPS em mais de 10 pontos.

A subscrição conectada capacita subscritores com triagem orientada por IA e correspondência de apetência, que proporciona ganhos de eficiência de 30%, taxas de ganho 16% maiores e crescimento de 3,7x em negócios de alta apetência.

A inteligência de documentos de Cognilink transforma fluxos de trabalho manuais e pesados ??em documentos em processos automatizados e baseados em informações, que reduzem despesas operacionais em 30%, melhorando a indenização em 1-1,5% e reduzindo fugas em 10–12%.

"As seguradoras não precisam de mais pilotos de IA, mas sim de resultados", disse Banwari Agarwal, Diretor Executivo de Seguros, Serviços Bancários e Financeiros na Sutherland. "O Insurance AI Hub foi criado com o DNA do setor de seguros desde o primeiro dia. Ele oferece automação agêntica escalável que compreende as complexidades do setor, integra-se a ambientes de TI fragmentados e oferece resultados mensuráveis ??- não apenas demonstrações."

Em sua essência, o Insurance AI Hub usa uma arquitetura modular plug-and-play que permite que cada agente de IA opere de modo autônomo ou colaborativo em reivindicações, subscrição, manutenção e renovações. Isto possibilita que as seguradoras acelerem a adoção, ao manter total transparência, controles de viés e conformidade com as regulamentações SOC 2, HIPAA e NAIC.

Com a maioria das seguradoras já contratando hiperescaladores e testando a IA generativa em pilotos específicos, o setor agora enfrenta seu maior obstáculo: confiar em ferramentas para expandir e fornecer ROI mensurável. O Insurance AI Hub da Sutherland foi criado para cobrir esta necessidade.

