EarlyHealth Group adquire a CYB3R, empresa de segurança cibernética de crescimento mais rápido do Golfo

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, Oct. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O EarlyHealth Group, empresa global de serviços farmacêuticos e soluções para ciências da vida, adquiriu uma participação acionária de 50% na CYB3R Limited, uma das empresas de segurança cibernética de crescimento mais rápido do Golfo, com sede em Dubai. Essa diversificação estratégica e investimento intersetorial posiciona a CYB3R com presença global, ao mesmo tempo em que expande sua oferta de soluções completas para o setor de ciências da vida e organizações governamentais.

A CYB3R, de propriedade dos empreendedores de tecnologia Alex Halsall e Jack Tupper, ganhou destaque rapidamente ao proteger infraestrutura crítica e dados sensíveis em setores regulamentados no Oriente Médio e na Europa. Ao incorporar os recursos da CYB3Ràplataforma global da EarlyHealth, a parceria ampliará suas operações internacionalmente e fornecerá soluções completas que protegem estudos clínicos, programas institucionais e iniciativas governamentais.

“Com um portfólio crescente de 1.200 empresas internacionais e organizações públicas, nossa parceria com a EarlyHealth marca o próximo passo na expansão global das capacidades da CYB3R e na entrega de soluções de segurança cibernética personalizadas para nossos principais setores”, disse Alex Halsall, CEO da CYB3R. “Juntos, estabeleceremos um novo padrão de segurança digital confiável e com foco em conformidade.”

A equipe de liderança da CYB3R permanecerá no cargo após a aquisição, garantindo a continuidade no gerenciamento da base de clientes atual e, ao mesmo tempo, expandindo suas capacidades para atender novos mercados globais.

A terceira aquisição da EarlyHealth neste ano destaca seu esforço para construir um conglomerado global na interseção entre assistência médica e transformação digital, fornecendo soluções inovadoras que expandem o acesso para pacientes, capacitam o setor e fortalecem as capacidades governamentais em todo o mundo.

Sobre o EarlyHealth Group

O EarlyHealth Group é uma empresa global de serviços farmacêuticos e ciências da vida que oferece suporteàfabricação, estudos clínicos e acesso ao mercado em 60 países. O Grupo faz parcerias com empresas biofarmacêuticas, instituições de pesquisa e governos para tornar a saúde acessível por meio de soluções completas e em conformidade com a legislação em toda a cadeia de valor.

Sobre a CYB3R

A CYB3R é uma empresa de segurança cibernética avançada com sede em Dubai que oferece operações SOC de última geração, detecção e resposta gerenciadas (MDR), testes de vulnerabilidade e consultoria de conformidade. Com forte foco na aplicação de IA para aprimorar a maturidade da segurança, governança, risco e conformidade (GRC) e proteção de dados, a CYB3R atende a uma base de clientes diversificada que inclui entidades governamentais, provedores de saúde, instituições financeiras, redes educacionais e provedores de serviços internacionais.

