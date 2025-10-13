Assine
Mundo Corporativo

Compliance é o compromisso que a empresa assume com a ética

O programa de integridade traz mecanismos de análise de riscos, controles internos de procedimentos e treinamentos

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
13/10/2025 12:39

Diverse group of hands joined together, representing teamwork and unity. Symbolizes cooperation, collaboration, and the power of collective effort.
Diverse group of hands joined together, representing teamwork and unity. Symbolizes cooperation, collaboration, and the power of collective effort. crédito: Getty Images

A Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013) trouxe para a sociedade a necessidade de Programas de Integridade como mecanismo-chave para a prevenção da corrupção. A referida lei tem por objetivo incentivar os Programas de Integridade (Programas de Compliance) pela previsão de redução de penalidades caso a empresa comprove que possui um programa de integridade.

Compliance é o conjunto de políticas, processos e controles que garantem que a empresa cumpra leis, regulamentos e normas internas, abrangendo áreas como trabalhista, fiscal, ambiental, anticorrupção, proteção de dados e governança corporativa.

O time de compliance numa empresa orienta e apoia as áreas quanto aos riscos e controles internos, detecta os desvios de conduta, coordena apurações necessárias, orienta a aplicação de medidas disciplinares e corretivas, e realiza o reporte aos comitês.

“O Compliance impulsiona a empresa para a profissionalização, dando-lhe maiores condições para o crescimento, melhoria na gestão e na sucessão de empresas familiares”, relata Vininha F. Carvalho, economista, administradora de empresas e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

A Lei de Licitações (14.133/2021) e seus decretos regulamentadores trouxeram o compliance para o centro das contratações públicas no Brasil.

A lei reforça a necessidade de programas de integridade em grandes contratos, alinhados a critérios de sustentabilidade e direitos humanos, além de ampliar a transparência via Portal Nacional de Contratações Públicas.

“O Compliance é uma ferramenta atual e estável, para que a corporação preserve sua integridade, propiciando a redução de fraudes e promovendo um ambiente empresarial mais saudável entre os colaboradores e os gestores”, finaliza Vininha F. Carvalho.



Website: https://www.revistaecotour.news

