Mês do Café 2025 discute preços, consumo e inovação no setor

O Mês do Café 2025 marca um período de debates e análises sobre um dos símbolos culturais e econômicos mais importantes do Brasil. Ao longo de outubro, especialistas e representantes do setor destacam temas como a alta dos preços, a redução no consumo e o papel da inovação para fortalecer o mercado.

Segundo dados recentes da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), o preço médio do café no país deve registrar aumento de até 15% até o fim de outubro. O reajuste é atribuído ao tarifaço aplicado pelos Estados Unidos sobre exportações brasileiras, ao aumento dos custos de produção e aos efeitos climáticos que reduziram parte da safra 2025.

De acordo com informações da ABIC, o cenário de elevação de custos impacta toda a cadeia, do produtor ao consumidor final. O principal desafio do setor tem sido manter a qualidade e a competitividade do café brasileiro em um contexto global cada vez mais instável.

A Embrapa Café destaca que as práticas sustentáveis e o uso de tecnologias de precisão continuam sendo fundamentais para o futuro da cafeicultura. A instituição reforça que a adoção de soluções tecnológicas e de manejo sustentável contribui para o aumento da produtividade e a redução do impacto ambiental.

Inovação e novos formatos de consumo



Em meio a esse cenário, empresas do setor têm apostado em inovação para diversificar o consumo e valorizar o café nacional. O Grupo BitCoffee, por exemplo, é responsável por duas frentes distintas de desenvolvimento: o “café de comer”, feito a partir de grãos 100% arábica, sem açúcar e glúten, e a linha BitCoffee Skincare, que utiliza os benefícios da cafeína em produtos de cuidados com a pele.

Entre os lançamentos da marca, o peeling de café é um dos produtos apresentados, reforçando o potencial do grão brasileiro como ativo natural em cosméticos. As iniciativas unem tecnologia e sustentabilidade, demonstrando como o café pode ir além da bebida tradicional e ganhar novas aplicações no mercado.

Segundo Pedro Melo Jr., CEO da BitCoffee, “a inovação é a chave para revitalizar o setor cafeeiro. Investimos em produtos que valorizam o café e oferecem experiências diferenciadas, mantendo o compromisso com a qualidade e a sustentabilidade”.

Sustentabilidade e perspectivas para o futuro

A Embrapa Café reafirma que práticas de manejo sustentável e o uso de tecnologias de precisão são caminhos estratégicos para aumentar a eficiência e reduzir os impactos ambientais.

Com base em informações do Consórcio Pesquisa Café / Embrapa Café, o Brasil possui mais de 1.500 municípios produtores e mantém-se como o maior produtor e exportador de café do mundo.

As discussões promovidas durante o Mês do Café 2025 reforçam a importância de equilibrar tradição e inovação para garantir o crescimento sustentável do setor e preservar um dos principais patrimônios culturais do país.