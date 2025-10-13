Novo portal de vagas gratuito conecta talentos e empresas

O mercado de trabalho brasileiro conta agora com um novo portal de vagas, o Novo Trampo. Desenvolvido para busca de emprego e a atração de talentos no país, o Novo Trampo é uma plataforma gratuita e integrada de forma nativa aos sistemas de RH da TOTVS focados em recrutamento e seleção.

O Novo Trampo chega ao mercado com o objetivo de conectar pessoas candidatas e empresas. Para captar talentos que não estão em redes sociais de trabalho, a nova plataforma é baseada nas melhores práticas de SEO visando o melhor ranqueamento em ferramentas de busca.

"O Novo Trampo nasce para preencher uma lacuna importante: oferecer um ambiente onde a tecnologia potencializa a conexão humana, sendo uma oportunidade de novos talentos e novos voos. Queremos que nossos clientes encontrem os talentos certos de forma mais ágil e que as pessoas candidatas tenham uma jornada de busca de emprego mais transparente e humanizada", afirma Robson Campos, diretor de produtos e negócios para RH da TOTVS.

Neste primeiro momento, disponível com exclusividade para os clientes das soluções TOTVS de recrutamento e seleção, o portal foi concebido para ser um ponto de encontro entre oportunidades e talentos. "Para as empresas, o Novo Trampo é mais uma opção de canal de divulgação para as vagas publicadas, aumentando o alcance das vagas publicadas e apoiando a redução do tempo e custo de recrutamento, contribuindo para uma seleção mais diversa. Já para as pessoas candidatas, a plataforma oferece uma experiência humanizada e acessível, com cadastro único e opção de inscrição em múltiplas vagas, facilitando a jornada com poucos cliques e permitindo o acompanhamento do status das candidaturas em tempo real", complementa Campos.

O Novo Trampo pode ser administrado diretamente pelos sistemas TOTVS, que também se integram a outras ferramentas de Job Board de mercado.

Para mais informações e para acessar o Novo Trampo, basta acessar: https://www.novotrampo.com.br