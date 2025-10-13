Boomi é reconhecida como líder no Magic Quadrant™ 2025 da Gartner® na categoria de Gestão de APIs

A Boomi™, líder em automação impulsionada por IA, anunciou hoje que foi reconhecida como Líder no Magic Quadrant™ 2025 da Gartner® para Gestão de APIs. Esse reconhecimento reflete a capacidade da Boomi tanto em capacidade de execução quanto na abrangência de sua visão, o que, na visão da Boomi, reafirma o foco da empresa em impulsionar a inovação em APIs como base da transformação orientada por agentes.

"À medida que as organizações correm para oferecer todo o potencial da IA agêntica, as APIs nunca foram tão essenciais", afirmou Steve Lucas, presidente e CEO da Boomi. "Por isso, é tão significativo que a Boomi seja a única fornecedora reconhecida como Líder tanto no Magic Quadrant™ 2025 da Gartner® para Gestão de APIs quanto no Magic Quadrant™ 2025 da Gartner® para Plataforma de Integração como Serviço. A Boomi permite que empresas gerenciem, integrem e coordenem APIs, agentes de IA, dados e aplicativos, tudo em uma única plataforma. Nossa visão é clara: conectar tudo para conquistar qualquer objetivo".

Líder em visão e execução

A Boomi está redefinindo a gestão de APIs para empresas, tornando-a um recurso central dentro de sua estratégia mais ampla de plataforma orientada por IA. No relatório do ano passado, a Boomi foi classificada como Niche Player. A Boomi acredita que a melhora de sua posição demonstra que seus pontos fortes estão não apenas na inovação, mas também na entrega de resultados em grande escala.

Com uma plataforma completa e nativa em nuvem, a Boomi ajuda as organizações a controlar o excesso de APIs, escalonar de forma segura e fornecer dados confiáveis para IA. As melhorias recentes reforçam a estratégia de produtos da empresa, combinando gestão federada de APIs, flexibilidade em tempo de execução, segurança e suporte a IA agêntica para acelerar a inovação mantendo a confiabilidade a nível empresarial.

A abordagem integrada da Boomi garante governança centralizada de APIs em ambientes com múltiplos gateways, sem adicionar latência na execução, proporcionando um novo nível de agilidade, flexibilidade de composição e conformidade.

Alcance global e expansão do ecossistema

As capacidades de APIM da Boomi são reforçadas por sua rede global de parceiros e alianças estratégicas, especialmente com a ServiceNow e a Amazon Web Services (AWS). Essas parcerias permitem que os clientes otimizem fluxos de trabalho digitais e orquestrem de forma segura a IA agêntica, acelerando a transformação dos negócios e a escalabilidade.

Plataforma única para transformação baseada em agentes

Segundo a Boomi, a posição da empresa no Magic Quadrant da Gartner para Gestão de APIs deste ano reflete uma mudança mais ampla do mercado em direçãoàintegração convergente, orquestração de APIs, dados e agentes de IA. Como parte da Boomi Enterprise Platform, a Boomi API Management integra-se perfeitamente com o Boomi Agentstudio, Boomi DataHub e Boomi Data Integration, oferecendo às empresas um único plano de controle para impulsionar a inovação e transformá-la em impactos mensuráveis nos negócios.

Sobre a Boomi

A Boomi, líder em automação orientada por IA, permite que organizações do mundo todo conectem tudo, automatizem processos e acelerem resultados. A Boomi Enterprise Platform, incluindo o Boomi Agentstudio, unifica integração e automação, junto com dados, API e gestão de agentes de IA, em uma solução única e abrangente. Com a confiança de mais de 25.000 clientes e o suporte de uma rede de mais de 800 parceiros, a Boomi impulsiona a transformação agêntica, ao ajudar empresas de todos os portes a obter agilidade, eficiência e inovação em escala. Saiba mais em boomi.com.

