Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Blefaroplastia asiática valoriza traços e preserva identidade

A blefaroplastia asiática é uma variação técnica da cirurgia de pálpebras que respeita as características anatômicas de pessoas de origem asiática. Segundo a Dra. Carolina Ayres Vilarinho Kirsch, do Vilar Hospital de Olhos, o procedimento visa criar ou definir a dobra palpebral sem descaracterizar o olhar. A pele mais espessa e a musculatura forte exigem planejamento cirúrgico preciso

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
13/10/2025 09:37

compartilhe

SIGA
x
Blefaroplastia asiática valoriza traços e preserva identidade
Blefaroplastia asiática valoriza traços e preserva identidade crédito: DINO

blefaroplastia, cirurgia estética voltada às pálpebras, foi o procedimento mais realizado no mundo em 2024, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS)Foram 2,1 milhões de cirurgias, um aumento de 13,4% em relação ao ano anterior. No Brasil, a blefaroplastia ocupou a terceira posição entre os procedimentos cirúrgicos mais comuns, com 231.293 intervenções registradas. Dentro desse universo, há a modalidade conhecida como blefaroplastia asiática, direcionada a pessoas de origem asiática e realizada com técnicas específicas que respeitam suas características anatômicas.

De acordo com a oftalmologista Dra. Carolina Ayres Vilarinho Kirsch, do Vilar Hospital de Olhos, que integra a rede Vision One, entre os principais objetivos estéticos do procedimento está criar ou definir a dobra palpebral.

A busca por esse resultado, no entanto, exige cuidados essenciais, já que a anatomia difere da encontrada em pacientes de outras ascendências. “A blefaroplastia asiática consiste em retirar pele e bolsas palpebrais, assim como a convencional. A diferença é que a pele de pessoas de ascendência asiática é mais densa e a musculatura é mais forte”, detalha a médica.

Nesse sentido, o planejamento cirúrgico, segundo ela, deve ser cuidadoso para respeitar a naturalidade. Em suas palavras, “o sulco palpebral do oriental é mais baixo e não podemos retirar toda a pele existente para não descaracterizar a aparência do olho”.

Blefaroplastia asiática: procedimento e recuperação

O procedimento é realizado com anestesia local, associado à sedação e monitorização, permitindo alta no mesmo dia. A recuperação, entretanto, pode ser mais lenta. “Como a pele e musculatura são um pouco mais grossas que a de pacientes de outras ascendências, a pálpebra fica edemaciada por mais tempo, demorando um pouco mais para atingir o resultado final”, explica a médica.

Quando conduzida por profissionais sem experiência, a Dra. Carolina alerta que a blefaroplastia asiática pode oferecer riscos adicionais graves, incluindo a descaracterização do olhar.



Website: https://visionone.com.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay