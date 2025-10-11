O segundo dia do 11º Congresso Mundial de Zonas Francas destaca o papel da digitalização e da sustentabilidade na formação do futuro das zonas francas

O 11o Congresso Mundial Anual da Organização Mundial de Zonas Francas continuou sua agenda hoje com foco no papel da digitalização e da sustentabilidade no futuro das zonas francas e nos mecanismos, a fim de melhorar sua posição como portas de entrada estratégicas para o comércio

Dr Al Zarooni and President of CIRD launching the global institute (Photo: AETOSWire)

As sessões do dia incluíram uma série de sessões abordando temas cruciais, como a digitalização dos corredores comerciais, o impacto do Imposto Mínimo Global da OCDE e o papel das zonas francas como portas de entrada regionais para o comércio.

A sustentabilidade foi o tema central das sessões, com foco na transição para zero emissão líquida através de energia renovável, modelos de economia circular e estruturas de financiamento ecológicas. Os palestrantes destacaram que a descarbonização não é apenas um imperativo climático, mas também uma vantagem competitiva para a próxima geração de zonas francas.

O Congresso também presenciou a inauguração do Instituto Global de Pesquisa de Zonas Francas,, um grupo pioneiro de especialistas internacional dedicado a promover pesquisas, diálogos sobre políticas e a capacitação para zonas francas ao redor do mundo.

As atividades do Instituto irão incluir a realização de pesquisas sobre questões críticas enfrentadas pelas zonas francas, a elaboração de recomendações de políticas, a organização de grupos de especialistas e intercâmbios internacionais, a publicação de relatórios do setor, bem como a oferta de treinamento especializado e serviços de consultoria a governos e autoridades de zonas francas.

No segundo dia do Congresso, foi firmado um Memorando de Entendimento (MoU) entre seis zonas francas e cinco zonas econômicas e tecnológicas na província de Hainan. O acordo visa aperfeiçoar a cooperação em fluxos transfronteiriços de dados e reforçar a posição dos signatários como polos-chave na economia digital mundial.

Os signatários no lado da zona franca incluíram a Autoridade das Zonas Econômicas Integradas de Dubai (DIEZ) dos EAU, a Zona Franca PIROT da Sérvia, a Zona Franca da Cidade de Tatu do Quênia, a Zona Econômica Especial de Luanda de Angola, a Zona Franca de Santa Fiesta da Argentina e a Autoridade Geral para Investimentos e Zonas Francas (GAFI) do Egito.

Da província de Hainan, os signatários incluíram a Nova Área de Haikou Jiangdong, o Parque Industrial de Internet de Haikou Fosing, a Comunidade de Software de Resort de Hainan, a Cidade de Ciência e Tecnologia da Baía de Sanya Yazhou e a Cidade de Retornados do Exterior de Lingshui.

O Memorando de Entendimento estabelece uma estrutura para cooperação em fluxos de dados transfronteiriços através do desenvolvimento de mecanismos conjuntos que garantem a segurança e a resiliência dos dados, enquanto facilitam a transferência tranquila e segura de informações entre os signatários.

