Com enfoque centrado no cliente, 12BET é selecionada como empresa de Melhor Atendimento ao Cliente no EGR Operator Awards

A 12BET, que define o panorama dos jogos online desde 2007, foi designada ao prêmio de "Melhor Atendimento ao Cliente" no EGR Operator Awards de 2025. Este reconhecimento ressalta o compromisso da 12BET em gerar confiança, interações transparentes e colocar a satisfação do cliente no centro de suas operações. Ser nomeada finalista demonstra como a filosofia de serviço da 12BET estabelece novos padrões de capacidade de resposta, empatia e profissionalismo em toda a sua comunidade mundial de jogadores.

Em 2025, a 12BET reforçou seu enfoque centrado no cliente com comunicação honesta e serviços transparentes. Um programa estruturado de avaliação do Trustpilot solicitou aos usuários habituais a compartilhar suas opiniões, produzindo a confiança do público e informando melhorias no serviço. Isto reflete a crença da 12BET de que a opinião do cliente não deve apenas solucionar problemas, mas também inspirar a continuidade da aprendizagem e da evolução.

"Temos orgulho de sermos reconhecidos como empresa de Melhor Atendimento ao Cliente no EGR Operator Awards”, disse Rory Anderson, porta-voz da 12BET. "A confiança do cliente é a base de nossa marca, e esta designação homenageia a dedicação de nossas equipes, que atendem os jogadores com integridade e cuidado. Cada interação é uma oportunidade para reforçar nossos valores e intensificar nosso relacionamento com a comunidade."

Para a 12BET, participar do 20º aniversário do EGR Operator Awards é uma honra e uma comemoração da confiança. Em 22 de outubro, o histórico De Vere Grand Connaught Rooms, em Londres, será sede deste marcante evento, e a 12BET sente orgulho de representar sua comunidade em uma das noites mais distintas do setor de jogos online.

A 12BET agradece a seus jogadores, parceiros e colegas pelo apoio contínuo. A equipe aguarda com expectativa a celebração do EGR Operator Awards de 2025 e a continuidade de sua missão de definir novos padrões de atendimento ao cliente e satisfação do usuário a nível mundial.

Sobre a 12BET

A 12BET, fundada em 2007, é uma empresa pioneira em jogos online com mais de uma década de experiência na prestação de serviços multilíngues na Europa e na Ásia. Reconhecida internacionalmente e estando no 17º lugar na classificação anual Power 50 da eGaming Review Magazine, a 12BET se converteu em uma força importante no mercado de jogos online. Baseada em valores fundamentais de sinceridade, justiça e gentileza, a 12BET oferece uma experiência de entretenimento segura, confiável e excepcional a usuários ao redor do mundo.

