Textron Aviation melhora a visibilidade do envio de peças com a tecnologia Sensos Smart Labels

A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje a integração da Sensos Smart Labels em seu processo de distribuição de peças, oferecendo aos clientes a opção de maior visibilidade e rastreamento em tempo real de seus envios de peças. A nova capacidade faz parte do investimento contínuo da Textron Aviation em ferramentas digitais e inovação no suporte ao cliente. Ao aproveitar a tecnologia avançada da Sensos, os clientes podem adquirir acesso a dados de localização em tempo real e atualizações do status do envio para pedidos de peças selecionadas, melhorando a transparência e simplificando o planejamento da manutenção.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251010239448/pt/

Textron Aviation announced the integration of Sensos Smart Labels into its parts distribution process, offering customers the option of enhanced visibility and real-time tracking of their parts shipments. (Textron Aviation)

“Nossos clientes dependem de entregas de peças pontuais e precisas para manter suas aeronaves em operação”, disse Brad White, vice-presidente sênior de Distribuição Global de Peças. “Ao incorporar as Etiquetas Inteligentes Sensos em nossa rede logística, estamos oferecendo aos clientes a possibilidade de ter ainda mais confiança e controle sobre o envio de suas peças — reforçando nosso compromisso de proporcionar a melhor experiência na aviação.”

A Sensos é uma fornecedora líder de soluções avançadas de rastreamento de pacotes. As etiquetas inteligentes da Sensos são rastreadores leves e sem fio que fornecem atualizações contínuas de localização durante todo o trajeto do envio. Os clientes participantes receberão informações de rastreamento em tempo real, melhorando o planejamento proativo e reduzindo o tempo de inatividade. Quer o cliente esteja enviando nacional ou internacionalmente, as etiquetas inteligentes da Sensos oferecem transparência e confiabilidade para manter as operações dos clientes funcionando perfeitamente. As etiquetas da Sensos estão disponíveis para compra para pedidos de peças no site da Textron Aviation Parts.

Sobre a Textron Aviation Parts

A Textron Aviation oferece disponibilidade mundial de peças e programas de serviço projetados para reduzir os custos previsíveis de manutenção. Da compra de peças às solicitações de garantia e ao gerenciamento dos seus programas ProAdvantage, nós facilitamos tudo. A Textron Aviation Parts é reconhecida por sua rede global incomparável de sete centros de distribuição de peças, 17 depósitos e site de peças online mundial. Com mais de 150.000 códigos de peças exclusivos e uma equipe dedicada de mais de 600 profissionais, a Textron Aviation Parts está bem equipada para atender às necessidades de peças de seus clientes de todas as partes do mundo. Encontre informações adicionais sobre a rede global de peças da Textron Aviation em https://ww2.txtav.com/Parts/.

Sobre a Sensos

A Sensos é líder global em soluções de rastreamento e visibilidade de cadeias de suprimentos impulsionadas por inteligência artificial. Seus rótulos inteligentes e sem fio, juntamente com uma plataforma avançada de análise e execução, oferecem atualizações de localização em tempo real, monitoramento autônomo e insights preditivos — capacitando organizações a reduzir atrasos, otimizar a logística e proteger remessas de alto valor. Confiada por setores como aviação, farmacêutico e eletrônicos de consumo, a Sensos está redefinindo a forma como os produtos circulam por cadeias de suprimentos globais complexas. Os Rótulos Inteligentes Sensos estão disponíveis para compra em pedidos de peças no site da Textron Aviation Parts.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada de voo. Por mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacitou nosso talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma linha que inclui tudo, desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais de metade de todas as aeronaves da aviação geral no mundo inteiro. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, juntamente com nossa confiável rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicadoàimprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251010239448/pt/

Assessoria de Mídia:

Hailey Tucker

+1.316.881.2684

Htucker@txtav.com

txtav.com