Livro reúne lideranças em CX e tecnologia

Na sede da MakeOne, em São Paulo, a Rede Líderes lançou o livro “CX & Tecnologia – Como pensam as lideranças”. A obra reúne as visões de mais de 30 profissionais que vivem, no dia a dia, os desafios da experiência do cliente e da transformação digital em algumas das maiores empresas do país. O encontro contou com a presença de mais de 70 lideranças de diferentes áreas, incluindo CEOs, CTOs, CFOs e lideranças de CX.

O prefácio, assinado por Reinaldo Delgado, CEO da MakeOne, destaca o papel da tecnologia no fortalecimento das jornadas de clientes.

“O lançamento deste livro é uma oportunidade única de reunir diferentes visões sobre como a tecnologia pode transformar a experiência do cliente. Mais do que um compilado de tendências, ele traz reflexões práticas de lideranças que vivem esses desafios no dia a dia. Nosso objetivo é inspirar profissionais a repensarem processos e adotarem soluções inovadoras que realmente gerem valor para os consumidores”, afirma Delgado.

Com mais de 35 anos de atuação no mercado, a MakeOne é uma holding de tecnologia sediada em São Paulo. A companhia oferece soluções em mobilidade, segurança, infraestrutura e comunicações unificadas, além de aplicações voltadas à experiência do cliente, como contact center omnichannel, chatbots e big data analytics. Atualmente, atende diversos clientes em projetos de alta complexidade, apoiando grandes empresas em suas jornadas de transformação digital.

Entre os coautores estão Alessandra Palermo, Anny Atti, Ari Honório, Camilla Moraes, Daniel Orlean, Daniela Escobar, Edilene Loiola, Elaine Meira, Flavia Dürre, Honorato Faria, Humberto Ferreira, Isabella Calegari, Isis Coelho, Jakeline Guzelian, Kelly Gallinari, Lucíola Almeida, Maíra Ventura, Marcelo Ribas, Mariana Filizola, Michelle Uema, Monise Tonoli, Naomi Tatekawa, Priscila Sabbag, Renan Lima, Renan Vidal, Roberto Madureira, Rodrigo Tavares, Suelem Cintra, Tatiana Adelino, Thaís Vieira e Viviane Oliveira.

Para Vitor Magnani, CEO da Rede Líderes, a publicação simboliza mais do que um marco editorial. “O lançamento do livro CX & Tecnologia: Como pensam as lideranças é mais do que uma publicação: é parte da construção de uma cultura de experiência do cliente em todo o Brasil. CX não é somente um departamento, mas uma mentalidade que atravessa toda a empresa”.

Durante o evento, os debates giraram em torno da criação de culturas centradas no cliente, do envolvimento da alta liderança e da necessidade de integrar decisões de tecnologia, finanças e estratégia às áreas que entendem profundamente a jornada do consumidor. A visão compartilhada é que, quando esses universos se conectam, surgem novos caminhos para encantar, reter e gerar valor sustentável.

A Rede Líderes segue a jornada do livro em encontros semanais chamados Squads, realizados em sua sede na Vila Olímpia. Os encontros, fechados para conselheiros, são um espaço em que lideranças compartilham experiências, erros e acertos. “Só quem faz parte da Rede Líderes sabe as soluções que são apresentadas e conversadas em cada Squad”, reforça Magnani.



O livro faz parte de uma série de lançamentos previstos para 2025. Em outubro será lançado Produto & Tecnologia e, em novembro, Finanças & Tecnologia. Neste ano, a comunidade também publicou edições sobre RH e sobre Cibersegurança e Proteção de Dados.



Com abordagem multidisciplinar, a Rede Líderes busca oferecer referências sólidas para que lideranças de diferentes setores possam se orientar na tomada de decisão em um mercado cada vez mais centrado no cliente.