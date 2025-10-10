Internet de alta velocidade Starlink agora disponível no Cessna Citation Longitude, aprimorando a conectividade durante o voo para mais destinos

A Textron Aviation Inc., uma subsidiária da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje uma solução adicional de conectividade de internet de alta velocidade para o Cessna Citation Longitude, após a concessão do Certificado de Tipo Suplementar (STC) da AeroMech pela Administração Federal de Aviação (FAA), referenteàconectividade de internet de alta velocidade Starlink. O STC da AeroMech utiliza a constelação de satélites em órbita terrestre baixa (LEO) da Starlink para oferecer conectividade mais segura em terra, água e regiões remotas, onde o Wi-Fi convencional durante o voo pode não estar disponível.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251010510798/pt/

Starlink high-speed internet now available on the Cessna Citation Longitude, enhancing in-flight connectivity across more destinations.

“Com o Starlink agora disponível como uma opção de pós-venda para clientes do Longitude, eles podem usufruir de uma conexão confiável e de alta velocidade que os mantém produtivos e conectados durante todo o voo”, disse Brian Rohloff, vice-presidente sênior de Suporte ao Cliente. “O Cessna Citation Longitude já oferece uma experiência excepcional graçasàsua cabine silenciosa, maior alcance e equipamentos aviônicos de última geração. A adição do Starlink aprimora essa experiência ainda mais, permitindo que os clientes permaneçam concentrados em sua missão sem prejudicar a conectividade.”

Os clientes têm a opção de agendar a atualização para instalação nos Centros de Serviços de Aviação Textron da América do Norte e em Centros de Serviços Internacionais selecionados. O STC (Sistema de Comunicação por Satélite) da AeroMech emprega um Kit de Aviação Starlink, que consiste em um terminal aeronáutico (antena), uma unidade de fonte de alimentação (PSU) e um ponto de acesso sem fio (WAP), necessitando apenas da conexão de energia da aeronave. Saiba mais sobre a atualização aqui.

Sobre o Suporte ao Cliente da Textron Aviation

A Textron Aviation, por meio de suas marcas Beechcraft e Cessna, é renomada por sua incomparável rede global de serviços dedicada ao suporte completo ao longo do ciclo de vida das aeronaves. Além da sua ampla presença corporativa, os clientes da Textron Aviation têm acesso a uma rede global de mais de 300 centros de serviço autorizados. A Textron Aviation também oferece um programa de suporte móvel com mais de 40 unidades móveis de serviço e técnicos e suporte no local. Encontre mais informações sobre os programas de serviço da Textron Aviation em http://txtav.com/en/service.

Sobre a Textron Aviation

Nós inspiramos a jornada de voar. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa do grupo Textron Inc., tem unido talentos nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer experiências de aviação excepcionais aos nossos clientes. Com uma linha de produtos que vai de jatos executivos, turboélices e motores a pistão de alto desempenho a soluções para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de aviação mais versátil e abrangente do mundo, apoiado por uma força de trabalho responsável por mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral já produzidas globalmente. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho lendário, confiabilidade e flexibilidade, além de nossa sólida rede global de atendimento, para voos acessíveis e adaptáveis. Para mais informações, visite www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Sobre a Starlink

A Starlink é a constelação de satélites mais avançada do mundo em órbita terrestre baixa, fornecendo internet de banda larga confiável capaz de oferecer streaming, jogos online, chamadas de vídeo e muito mais. A Starlink é projetada e operada pela SpaceX. Como fornecedora líder mundial de serviços de lançamento e a única a dispor de um foguete reutilizável de classe orbital, a SpaceX possui vasta experiência tanto com espaçonaves quanto com operações em órbita. Saiba mais em www.starlink.com e siga @Starlink na X.

Certas declarações neste comunicadoàimprensa são declarações prospectivas que podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; essas declarações são válidas somente na data em que foram feitas, e não assumimos nenhum compromisso de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas. Essas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam substancialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251010510798/pt/

Contato com a mídia:

Lauren Howell

+1 (316) 927-9536

Lhowell@txtav.com

txtav.com