Sinais indicam problemas na caixa de direção

Ruídos ao efetuar manobras podem estar entre os indícios de comprometimento da peça

10/10/2025 18:02

Sinais indicam problemas na caixa de direção

A caixa de direção é responsável por transmitir os movimentos de rotação do volante para as rodas do veículo. Por isso, requer atenção na hora da inspeção. Com a função de garantir o controle direcional do automóvel, por meio de engrenagens e mecanismos internos, é responsável por resposta precisa, possibilitando uma direção segura. Por isso, qualquer sinal de desgaste com a caixa de direção, quando comprometida, pode dificultar a dirigibilidade do veículo. 

Embora a caixa de direção, parte essencial do sistema que transmite a rotação do volante às rodas, tenha vida útil extensa, Leandro Leite, coordenador de Assistência Técnica da Nakata, fabricante de autopeças, revela que podem ocorrer problemas como ruídos e folgas, que colocam em risco a segurança do veículo.

Ele explica que a folga na engrenagem é o sinal mais comum na engrenagem, problema que pode ser solucionado por um mecânico especializado para efetuar o ajuste do componente.

"Ruídos ao girar o volante e o motorista precisar fazer muita força também são situações que podem apontar danos, assim como barulho durante as manobras, que podem ser oriundos de desgaste na barra de direção e terminais", acrescenta. Em todos esses casos, a melhor recomendação é realizar uma avaliação em alguma oficina de confiança.



Website: http://www.nakata.com.br

