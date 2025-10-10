Black Friday 2025 deve gerar mais de R$ 13 bi no e-commerce

A Black Friday 2025, marcada para 28 de novembro, já movimenta o calendário de empresas e consumidores no Brasil. O evento, que nasceu como uma data de descontos pontuais, transformou-se em um marco cultural de consumo, reunindo milhões de pessoas em busca de oportunidades de compra e exigindo do varejo uma estrutura logística cada vez mais robusta.

Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), a Black Friday deste ano deve movimentar mais de R$ 13 bilhões apenas no comércio eletrônico.

O histórico recente confirma essa tendência. Dados da CNN Brasil mostram que na sexta-feira da Black Friday 2024 o e-commerce brasileiro faturou R$ 4,27 bilhões, resultado 8,4% superior ao de 2023. O desempenho crescente evidencia que a data consolidou-se como uma das principais referências de consumo no país.

O comportamento do consumidor também revela maior preparação para a data. De acordo com pesquisa da Wake, via CNN Brasil, 66% dos brasileiros afirmam estar economizando especificamente para aproveitar as promoções da Black Friday. O dado reforça a percepção de que a data deixou de ser apenas uma oportunidade imediata e passou a integrar o planejamento financeiro de milhões de famílias.

Neste ano, a Mixtou, plataforma de e-commerce especializada em produtos de áudio e vídeo, ferramentas, informática, casa e decoração, brinquedos e materiais elétricos, disponibilizará descontos em todo o site, além de condições especiais, como frete grátis e brindes ao longo de todo o mês de novembro.

“A Black Friday deixou de ser apenas uma data de grandes descontos e passou a representar um momento de escolha consciente para muitos consumidores. O objetivo da Mixtou é oferecer uma experiência confiável e completa, reunindo em um único ambiente uma ampla variedade de produtos capazes de atender diferentes necessidades, acompanhando o planejamento que já é feito ao longo do ano”, afirma César Soares, gerente de e-commerce da Mixtou.

O conjunto de resultados recentes, projeções otimistas e hábitos de compra em evolução reforçam a expectativa de que a Black Friday 2025 alcance novos recordes e reafirme sua posição como o maior evento do comércio eletrônico no Brasil.