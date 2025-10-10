Colégio Resultados aplica método cívico-militar em MS

O Colégio Resultados, instituição particular com sede em Campo Grande (MS), adota princípios inspirados no modelo cívico-militar, aliando disciplina, acompanhamento pedagógico constante e incentivo ao desempenho acadêmico. A proposta busca fortalecer valores como responsabilidade e constância, integrando práticas formativas e gestão escolar voltada à organização e ao comprometimento dos estudantes.



A instituição também investe em tecnologias educacionais e em estratégias inovadoras de ensino, utilizadas como ferramentas de apoio ao aprendizado e à formação de hábitos de estudo.



Nos últimos anos, o colégio também passou a integrar recursos de inteligência artificial (IA) ao currículo. A tecnologia é utilizada como ferramenta de apoio ao professor, permitindo diagnóstico de desempenho em tempo real, personalização do aprendizado e estratégias de ensino baseadas em dados.



Para o diretor Marcus Benachio, o trabalho desenvolvido ao longo dos anos reflete o esforço coletivo da comunidade escolar. “Nosso objetivo sempre foi preparar jovens para enfrentar desafios acadêmicos e profissionais com responsabilidade e constância”, afirma.



Ao longo de quase quatro décadas de atuação, o colégio tem participado de grandes avaliações e concursos em âmbito nacional e mantém um preparatório exclusivo para o concurso do Colégio Militar de Campo Grande, tendo como proposta a competitividade saudável e o desenvolvimento integral dos estudantes.



Com a combinação de tradição e inovação, a instituição já inicia os preparativos para o ano letivo de 2026. O processo seletivo de ingresso está aberto e inclui provas de desempenho e análise do histórico escolar.



As inscrições podem ser realizadas diretamente na secretaria do Colégio Resultados, localizada na Rua dos Andradas, 237 — Vila Duque de Caxias, Campo Grande (MS), CEP 79100-190. Outras informações estão disponíveis pelo telefone (67) 3361-2029.





