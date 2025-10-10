Bairro Cerâmica se consolida como polo corporativo

O bairro Cerâmica, em São Caetano do Sul, tem passado por uma transformação significativa nos últimos anos, consolidando-se como um dos principais polos corporativos e imobiliários da região do ABC Paulista. O que antes era um ambiente industrial hoje abriga empreendimentos modernos, infraestrutura urbana e atrativos que têm chamado a atenção de investidores e empresas.



Um indicador tem reforçado o potencial da cidade como ambiente propício para negócios e moradia. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que São Caetano do Sul possui o maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil, com 0,862 pontos. O índice, que varia de 0 a 1, sendo que 1 representa o máximo desenvolvimento possível, avalia saúde, educação e renda como dimensões fundamentais para medir a qualidade de vida da população.



De acordo com Luiz Carlos Marques, CEO do Hub&Line Corporate, empreendimento imobiliário que fica localizado na região, a evolução do bairro Cerâmica é um reflexo direto desse contexto.

“A região deixou de ser um polo industrial para se tornar um local privilegiado de São Caetano do Sul. Hoje, é um espaço moderno, dinâmico e extremamente valorizado, que reúne shopping, hospital de referência, hotel e projetos residenciais e comerciais de alto padrão”, afirma.



Segundo o executivo, a estrutura urbana também é um dos principais fatores que têm impulsionado o crescimento da região. O bairro conta com serviços essenciais e equipamentos urbanos que podem favorecer tanto o cotidiano dos moradores quanto a operação de empresas.

“O programa Tarifa Zero, por exemplo, é um case de sucesso. Ele oferece transporte público gratuito a mais de 80 mil pessoas diariamente, o que contribui para reduzir o trânsito, melhorar a qualidade de vida e diminuir os custos operacionais para as empresas”, exemplifica.



Para ele, a valorização imobiliária do bairro está diretamente ligada à combinação entre mobilidade, qualidade de vida e infraestrutura. “A conexão entre esses fatores tem atraído cada vez mais empreendimentos de alto padrão e empresas de diversos setores, transformando o Cerâmica em um dos endereços mais desejados do ABC”, ressalta.



De acordo com levantamento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC), o setor de imóveis de luxo representa, em média, 28% do Valor Geral de Vendas (VGV) nas 10 maiores cidades do país. Esse dado reforça a relevância de regiões como o Cerâmica, que têm se destacado pela oferta de projetos sofisticados e funcionais.



Na região, os empreendimentos corporativos têm se diversificado. Há desde clínicas e consultórios até empresas de tecnologia e escritórios full service. No Cerâmica, o Hub&Line Corporate se tornou uma das referências desse novo perfil. O projeto oferece salas comerciais distribuídas em duas torres, espaços corporativos amplos e áreas de convivência que estimulam o networking entre profissionais e empresas.

“O empreendimento vem justamente para suprir essa procura, oferecendo lajes moduláveis, salas adaptáveis e áreas de convivência”, explica Luiz Carlos Marques.



A localização e a proximidade de serviços essenciais também são pontos que agregam valor aos empreendimentos da região. A cidade, como um todo, tem se posicionado de forma competitiva no contexto metropolitano.

“São Caetano é um destaque no cenário paulista. A cidade une qualidade de vida, infraestrutura robusta e políticas públicas inovadoras, tornando-se um dos endereços mais estratégicos e valorizados do ABC e da Grande São Paulo”, afirma o CEO.



De acordo com o executivo da Hub&Line Corporate, as projeções para os próximos anos indicam que o bairro Cerâmica continuará em expansão. Luiz Carlos Marques aponta que a escassez de terrenos disponíveis e a crescente demanda por ambientes flexíveis e modernos devem impulsionar ainda mais o desenvolvimento local.

“Acreditamos que o Cerâmica vai se consolidar cada vez mais como polo corporativo de referência, com oportunidades consistentes de valorização e networking”, conclui o executivo.



Para saber mais, basta acessar: instagram.com/hubelinecorporate/