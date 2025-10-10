Dor musculoesquelética, sobrepeso e sedentarismo têm relação
Dr. Rodrigo Martinez explica como abordagens clínicas integradas podem tratar essas condições de forma mais ampla, indo além da prescrição medicamentosa ou cirúrgica
Entre adultos das capitais brasileiras, mais da metade 61,4% estão com excesso de peso, segundo indicativos do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), lançado pelo Ministério da Saúde. Em 2006, quando o estudo foi realizado pela primeira vez, 42,6% da população brasileira apresentava obesidade ou sobrepeso (aumento médio de 1 ponto percentual/ano).
“Além disso, 37% dos adultos do país têm prática insuficiente de atividade física e 13,1% são fisicamente inativos”, como reporta o Dr. Rodrigo Martinez, ortopedista com atuação em São Paulo (SP), citando dados publicados pela Biblioteca Virtual em Saúde. “Os números explicam a escala do problema e por que o tratamento precisa ir além da receita e da cirurgia”, afirma.
Segundo Dr. Rodrigo Martinez, as queixas musculoesqueléticas mais comuns entre adultos brasileiros são dor lombar, dor no joelho (artrose e sobrecarga patelofemoral), tendinites do ombro, tornozelo e cotovelo, além de dor cervical.
“Vivemos mais tempo sentados, nos movemos pouco e estamos mais pesados. Esse combo aumenta a carga mecânica nas articulações e reduz a capacidade do corpo de lidar com o estresse do dia a dia”, explica o especialista, que trabalha com programas que combinam ortopedia, medicina do esporte e gestão de estilo de vida para tratar dor, melhorar mobilidade e prevenir lesões.
“Não por acaso, a dor lombar é a principal causa de anos vividos com incapacidade no mundo - e o Brasil segue essa tendência”, articula.
Dr. Rodrigo Martinez lembra que o sobrepeso e o sedentarismo podem piorar quadros como dor lombar, artrose ou tendinites. “Sobrepeso não é apenas ‘peso a mais’: a cada passo, o joelho suporta forças de 2 a 3 vezes o peso corporal. Perder 1 quilo reduz cerca de quatro quilos de carga por passo no joelho. Em milhares de passos por dia, isso é enorme”, diz.
Já o sedentarismo, avança, empobrece a musculatura que deveria proteger as articulações (quadril, core, glúteos), aumentando dor e risco de recidiva. “Em artrose de joelho, perda ponderal de 5–10% melhora dor e função. Combinações de dieta e exercício tendem a superar intervenções isoladas”, diz.
No tendão, o excesso de gordura corporal soma sobrecarga mecânica e um estado inflamatório crônico de baixo grau, elevando o risco de tendinopatias (como Aquiles e manguito), como explica o ortopedista.
Como são estruturados os programas integrados?
Dr. Rodrigo Martinez destaca que, em alguns casos, a atuação conjunta entre ortopedista, médico do esporte, educador físico e nutricionista pode ser mais efetiva do que abordagens isoladas. Ele ressalta que programas multidisciplinares - ortopedia/medicina do esporte, fisioterapia, educação física, nutrição e, quando preciso, apoio psicológico - reduzem dor e incapacidade de forma clínica e funcionalmente relevantes, além de melhorar o retorno ao trabalho.
A seguir, Dr. Rodrigo Martinez explica como são estruturados os programas integrados de acompanhamento clínico voltados à dor e à performance física - em quatro pilares, com metas periódicas claras:
- Avaliação e educação: triagem de “red flags”, classificação do fenótipo de dor, análise de movimento/carga e metas de atividade. Educação muda expectativas e reduz medo de se mover. Diretrizes para lombalgia e artrose colocam exercício/educação como primeira linha;
- Exercício dosado: força (principalmente glúteos/quadríceps/core), aeróbio e mobilidade, progredindo em volume e intensidade de forma segura. Para lombalgia, manter-se ativo e exercícios terapêuticos são pilares;
- Controle de carga e peso: ajuste de tarefas, ergonomia e metas realistas de redução de 5–10% do peso quando indicado, porque isso impacta diretamente dor e função no joelho;
- Adjuvantes conforme necessidade: sono, manejo do estresse, analgesia racional, infiltrações quando bem indicadas e, em casos selecionados de obesidade com artrose de joelho, terapias antiobesidade aprovadas - o que também reduz a dor ao diminuir carga articular.
Segundo o especialista, quase todo adulto com dor mecânica recorrente, artrose inicial/moderada, tendinopatias por uso excessivo ou lombalgia persistente pode se beneficiar com esse modelo.
“Não existe ‘idade ideal’: quanto mais cedo tratamos força, mobilidade, sono e peso, menor a chance de cronificação”, frisa. “Em idosos, as respostas são excelentes quando o plano respeita limitações e comorbidades. Em jovens com sobrepeso e vida sedentária, é uma oportunidade de prevenir uma década de dor futura”, complementa o ortopedista, que destaca pontos de atenção:
- Exercício (com dose e progressão): previne e trata dor lombar e artrose. Diretrizes recomendam começar por aí, antes de pensar em intervenções invasivas;
- Peso importa: pequenas perdas geram alívio - 10% costuma trazer ganhos clínicos robustos em artrose de joelho;
- Integração: programas que combinam educação, exercício, controle de peso, apoio comportamental e ajustes hormonais/metabólicos entregam resultados consistentes;
- Procedimentos não invasivos: bloqueios analgésicos, infiltrações guiadas por imagem, radiofrequência para dor facetária ou técnicas regenerativas podem ser indicados;
- Cirurgia: deve ser reservada para casos de falha de tratamento clínico e funcional, presença de lesões estruturais bem definidas (como hérnia de disco compressiva com déficit neurológico, ou artrose terminal com limitação acentuada);
- Hormônios e saúde metabólica: muitas vezes, a dor musculoesquelética persiste não apenas pela mecânica, mas também por fatores hormonais e metabólicos.
Dr. Rodrigo Martinez explica que baixos níveis de testosterona, resistência insulínica, deficiência de vitamina D ou alterações tireoidianas podem dificultar ganho de massa magra, perpetuar fadiga e inflamação. “Corrigir esse terreno hormonal/metabólico melhora a resposta ao exercício, acelera a recuperação e potencializa o resultado clínico”, finaliza.
