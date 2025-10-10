Mundipharma anuncia finalização das inscrições de pacientes no ensaio clínico ReSPECT de Fase III sobre o REZZAYO® (rezafungina)

A Mundipharma anunciou hoje a finalização das inscrições de pacientes para o ensaio contínuo e global ReSPECT de Fase III que avalia o REZZAYO® (rezafungina).

O ReSPECT é um ensaio global, randomizado, duplo-cego, controlado e crucial de Fase 3 sobre a rezafungina versus o regime antimicrobiano padrão para prevenir doença fúngica invasiva devido ao Candida, Aspergillus e Pneumocystis em sujeitos submetidos a transplante alogênico de sangue e medula.

"A finalização das inscrições de pacientes para o estudo ReSPECT de Fase III representa um marco importante em tratar da necessidade não atendida por prevenção antifúngica em pacientes imunossuprimidos", afirmou o Dr. Yuri Martina, diretor médico e de desenvolvimento da Mundipharma. "Houve a inscrição de pacientes de mais de 50 centros de ensaio clínico de sete países neste estudo global. Estamos na expectativa de ver a evidência clínica que este estudo produzirá".

Sobre a candidíase invasiva

A candidíase invasiva (CI) continua sendo uma área de significante necessidade não atendida, particularmente para pacientes com doenças graves em hospitais e pacientes com sistemas imunológicos comprometidos.1,2 Apesar do número de tratamentos disponíveis, a taxa de mortalidade dos pacientes com candidíase invasiva é alta, 40%.2,3 A CI é caracterizada por infecção severa, sistêmica e ameaçadora de vida da corrente sanguínea e/ou tecidos profundos/viscerais pelo fungo Candida, conhecida por candidemia e candidíase tecidual profunda.4

Sobre a rezafungina

A rezafungina é indicada para o tratamento de candidíase invasiva em adultos.5

O REZZAYO® é uma marca comercial registrada do NAPP Pharmaceutical Group Limited, integrante da rede Mundipharma.

Sobre a Mundipharma

A Mundipharma é uma empresa de saúde global, com presença na África, na região Ásia-Pacífico, no Canadá, na Europa, na América Latina e no Oriente Médio. Alinhada com a sua missão, Unida pelos Pacientes, a Mundipharma se dedica a levar tratamentos inovadores aos pacientes nas áreas de gestão de dor, doença infecciosa, oftalmologia, oncologia, sistema respiratório e nervoso central. Para mais informações, acesse www.mundipharma.com.

Os direitos de comercialização da rezafungina nos Estados Unidos são licenciadosàCorMedix Inc.

