Jam City, Inc. lança Disney Magic Match 3D em todo o mundo

Estúdio líder em entretenimento móvel, Jam City, anunciou hoje o lançamento mundial do Disney Magic Match 3D, um novo e encantador jogo casual desenvolvido em cooperação com a Disney e a Pixar Games. Já disponível para download em iOS e Android, oDisney Magic Match 3Ddá vidaànostalgia querida da Disney e da Pixar mediante desafios de classificação e coleção de quebra-cabeças de pilhas em 3D.

NoDisney Magic Match 3D,, os jogadores são convidados a restaurar a ordem no encantado Livro da Magia, cuja magia deu errado, espalhando itens icônicos da Disney e da Pixar pelas páginas. Os jogadores devem combinar objetos encantados, organizar a bagunça bizarra e redescobrir a alegria de arrumar para restaurar a ordem no Livro da Magia, com um nível envolvente de cada vez.

Com seu estilo de arte vibrante e tátil e personagens encantadores, o jogo apresenta uma paisagem sonora calma e reconfortante inspirada em ASMR e conteúdo lo-fi. ODisney Magic Match 3Dfoi criado pela equipe de desenvolvimento de classe mundial por trás do amplamente popular Disney Emoji Blitz, trazendo décadas de experiência em desenvolvimento de jogos eletrônicos. Mais do que um jogo de quebra-cabeças, é uma fuga consciente e relaxante que se baseia na reputação da Jam City de criar alguns dos jogos casuais mais amados do mundo.

"ODisney Magic Match 3Dfoi desenvolvido para ser uma experiência relaxante e alegre", disse Josh Yguado, Cofundador e Diretor Executivo da Jam City. "Em parceria com a Disney, criamos um jogo descontraído para os jogadores se reconectarem e relaxarem com as histórias e personagens que amam, ao se deleitar com a magia nostálgica que torna a Disney e a Pixar tão atemporais."

"ODisney Magic Match 3Dé uma nova e encantadora entrada no universo dos quebra-cabeças casuais que certamente irá encantar os fãs da Disney e da Pixar", disse Luigi Priore, Vice-Presidente e Diretor Geral da Disney & Pixar Games. "A equipe da Jam City fez um ótimo trabalho ao combinar esta nova expressão de nossos personagens e mundos com uma jogabilidade agradável e cativante."

Os jogadores podem assistir ao trailer oficial e baixar o jogo hoje no App Store e Google Play. Para estar atualizado sobre novos recursos e eventos, siga oDisney Magic Match 3Dno Instagram,Facebook,YouTube e TikTok.

O Disney Magic Match 3D apresenta:

Uma história atraente - Entre no Livro da Magia, um livro vivo cuja magia deu errado, espalhando personagens, histórias e objetos da Disney e da Pixar por suas páginas. Combine itens encantados para restaurar a ordem no livro!

- Entre no Livro da Magia, um livro vivo cuja magia deu errado, espalhando personagens, histórias e objetos da Disney e da Pixar por suas páginas. Combine itens encantados para restaurar a ordem no livro! Quebra-cabeças 3D encantadores - Colecione e organize quebra-cabeças 3D encantadores imersos na nostalgia da Disney para uma fuga relaxante.

- Colecione e organize quebra-cabeças 3D encantadores imersos na nostalgia da Disney para uma fuga relaxante. Clássicos Disney - Interaja com mais de 12 franquias icônicas da Disney e Pixar no lançamento, incluindo Cinderela, Encanto, Moana, Toy Story, Branca de Neve, Aladim e Parques Disney , com novas adições mensais.

- Interaja com mais de 12 franquias icônicas da Disney e Pixar no lançamento, incluindo e , com novas adições mensais. Itens icônicos - Encontre e colecione centenas de itens icônicos e amados da Disney e da Pixar, do Sapatinho de Cristal ao Chapéu do Woody e até mesmo clássicos dos Parques Disney, como uma coxa de peru!

- Encontre e colecione centenas de itens icônicos e amados da Disney e da Pixar, do Sapatinho de Cristal ao Chapéu do Woody e até mesmo clássicos dos Parques Disney, como uma coxa de peru! Eventos de coleção de álbuns de cartões de momentos mágicos - Colecione cartões temáticos de filmes que captam cenas e músicas como "Seja Nosso Convidado" de A Bela e a Fera da Disney e "Um Mundo Totalmente Novo" de Aladim da Disney, que liberam novos e adoráveis ??personagens colecionáveis ??em 3D.

- Colecione cartões temáticos de filmes que captam cenas e músicas como "Seja Nosso Convidado" de da Disney e "Um Mundo Totalmente Novo" de da Disney, que liberam novos e adoráveis ??personagens colecionáveis ??em 3D. Miniaturas mágicas - Jogue os eventos de álbuns de cartões para liberar e colecionar personagens 3D únicos e adoráveis. Novos personagens ficam disponíveis todo mês.

- Jogue os eventos de álbuns de cartões para liberar e colecionar personagens 3D únicos e adoráveis. Novos personagens ficam disponíveis todo mês. Níveis encantados - Descubra itens raros e momentos da história que aprofundam a conexão com os contos mais mágicos da Disney e da Pixar.

- Descubra itens raros e momentos da história que aprofundam a conexão com os contos mais mágicos da Disney e da Pixar. Experiência imersiva - Visuais elegantes, toques de alta qualidade e áudio envolvente criam um mundo acolhedor e refinado de jogabilidade agradável e relaxante.

Sobre a Jam City, Inc.

A Jam City é um estúdio líder em entretenimento móvil com um histórico comprovado na criação de alguns dos jogos casuais de quebra-cabeças e histórias mais amados do mundo. Como força criativa por trás de títulos premiados e favoritos dos fãs, como Harry Potter: Hogwarts Mystery, Cookie Jam e Panda Pop, a Jam City desenvolve jogos envolventes, sofisticados e dinâmicos que se tornam parte integrante da vida de nossos jogadores. A empresa tem sede em Los Angeles e conta com uma rede mundial de estúdios e talentos localizados em Los Angeles (HQ), Burbank, Cedar Falls, San Diego, San Francisco e, a nível internacional, em Berlim, Buenos Aires, Montevidéu e Toronto. Para mais informações, acesse www.jamcity.com.

