Relatório de Redes em Nuvem Megaport de 2025: O Estado das Redes em Nuvem

A Megaport Limited (Megaport) (ASX: MP1), líder mundial em rede como serviço (NaaS), divulgou hoje seu Relatório de Redes em Nuvem de 2025, revelando uma mudança decisiva no setor: as empresas estão indo além da expansão e do crescimento com conectividade, ao virtualizar e orquestrar suas redes para oferecer resiliência, soberania e desempenho em grande escala.

O relatório tem por base dados operacionais da plataforma da Megaport, que abrangem mais de 1.000 locais habilitados em mais de 150 cidades, e informações de pesquisas internacionais com líderes de TI. Os resultados mostram que as implantações de produtos de roteamento e borda cresceram 42% em relação ao ano anterior, que ressaltam a migração de estruturas estáticas em nuvem para estruturas programáveis ??e inteligentes.

"O futuro da competitividade se situa na capacidade das empresas de virtualizar e orquestrar a conectividade. Roteamento inteligente, segmentação e modelagem de tráfego vêm transformando redes em sistemas adaptáveis ??que não apenas movimentam dados, mas também tomam decisões. É aí que desempenho, soberania e resiliência convergem." – Michael Reid, Diretor Executivo da Megaport

Principais perspectivas mundiais

Virtualização prioritária privada

As conexões internas privadas agora excedem 9.000 Gbps de capacidade VXC, que as convertem o maior tipo de conexão e o de crescimento mais rápido. Os caminhos da Internet e do IX se estabilizaramàmedida que as empresas incorporam a virtualização para um desempenho previsível e soberano.

O crescente papel da Azure

A participação do Azure na capacidade exclusiva em nuvem tem aumentado constantemente nos últimos anos. Embora a AWS continue sendo o maior provedor individual, as empresas recorrem a ferramentas de virtualização e roteamento, a fim de flexibilizar cargas de trabalho entre plataformas e evitar a dependência.

Roteamento e orquestração em grande escala

A adoção de Megaport Cloud Routers (MCRs) e Virtual Edges (MVEs) disparou, com crescimento anual de 42% nas implantações. Roteamento e orquestração são agora cruciais para otimizar custos, segmentação e viabilização de novas cargas de trabalho, como Inteligência Artificial (IA), Aprendizagem de Máquina (ML) e Internet das Coisas (IoT).

Setores tradicionais ganham impulso

O setor financeiro adicionou mais de 3.500 Gbps de capacidade VXC, o maior aumento entre todos os setores. As cargas de trabalho de Saúde e Governamentais cresceram de 20% a 40% em relação ao ano anterior, e Energia e Indústria adicionaram 1.500 Gbps, impulsionadas pela telemetria de IoT e operações regionais. Antes vistos como retardatários, estes setores agora ditam o ritmo para adotar a virtualização e o roteamento.

Gastos com nuvem x complexidade

61% dos líderes de TI citam custos imprevisíveis como sua principal barreira. Na América do Norte, 62% afirmam que a confiabilidade supera o preço, ao destacar o papel das ferramentas de orquestração no controle de custos e na garantia de resultados previsíveis.

Economia de borda e metrópoles secundárias

O crescimento da capacidade do VXC é mais forte em centros de dados baseados em soberania: Paris (+177%), Quebec (+200%) e Singapura (+68%). Nos EUA, áreas metropolitanas como Dallas, Chicago e Ashburn continuam se expandindo,àmedida que as empresas distribuem cargas de trabalho mais perto dos usuários para melhorar a latência e a conformidade.

"A virtualização de redes é agora a tendência definitiva", disse Cameron Daniel, Diretor de Tecnologia da Megaport. "Com plataformas de roteamento e borda como o Megaport Cloud Router (MCR) e o Megaport Virtual Edge (MVE), as empresas orquestram redes em software ao segmentar tráfego, automatizar caminhos de conformidade e moldar o desempenho para cargas de trabalho baseadas em IA e GPU. Isto não é mais apenas conectividade. É o plano de controle inteligente da empresa."

Sobre o relatório

O Relatório de Redes em Nuvem Megaport de 2025 combina dados de plataforma anônimos da presença mundial de NaaS da Megaport com uma pesquisa com líderes de TI a nível mundial. Ele proporciona uma perspectiva independente de provedor e de nuvem sobre como as empresas desenvolvem redes para um futuro impulsionado pela virtualização. Veja o Relatório de Redes em Nuvem Megaport de 2025.

Sobre a Megaport

A Megaport está mudando o modo como as empresas conectam sua infraestrutura, com uma plataforma inteligente e simples para gerenciar todas as conexões. Crie redes seguras, escaláveis ??e ágeis em apenas alguns cliques, ao acessar terminais mundiais e criar caminhos privados em minutos. Com a confiança das principais empresas do mundo, a Megaport faz parcerias com provedores de serviços internacionais, operadores de DC, integradores de sistemas e empresas de serviços gerenciados, e opera em mais de 1.000 locais habilitados ao redor do mundo. A Megaport possui certificação ISO/IEC 27001. Una-seàrevolução das redes em megaport.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251009121761/pt/

Consultas de mídia

Adam Hennessy, Diretor Sênior de Marcas e Comunicações na Megaport

Tel.: +61 7 3088 7400

media@megaport.com