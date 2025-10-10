MultiBank Group é homenageado com o prêmio ‘Best Forex Introducing Broker Program’ na Forex Expo Dubai 2025

O MultiBank Group, a maior instituição financeira de derivativos do mundo com sede em Dubai, recebeu com orgulho o prestigioso prêmio ‘Best Forex Introducing Broker (IB) Program’ (Melhor Programa de Corretor Intermediário (IB) de Forex’) na Forex Expo Dubai 2025, realizada no Dubai World Trade Center entre 6 e 7 de outubro de 2025.

Como um dos maiores eventos globais de negociação, a Forex Expo Dubai reuniu 30.000 participantes de mais de 60 países, incluindo traders, investidores e profissionais do setor. A participação de destaque do MultiBank Group no evento ressaltou sua posição de liderança nos mercados financeiros globais e sua dedicaçãoàsua rede mundial de parceiros e clientes.

Este reconhecimento destaca as realizações excepcionais do MultiBank Group no âmbito do seu Programa de Corretor Intermediário, que agora inclui 30.000 parceiros em todo o mundo. Somente nos últimos 12 meses, o Grupo distribuiu mais de US$ 120 milhões em comissões aos seus parceiros IB, reafirmando seu compromisso em criar um dos ecossistemas de parceria mais gratificantes e transparentes do setor de forex.

Naser Taher, fundador e presidente do MultiBank Group, comentou: “Sentimo-nos profundamente honrados em ser reconhecidos como o provedor do Melhor Programa de Corretor Intermediário de Forex na Forex Expo Dubai 2025. Nossa rede de IBs tem sido fundamental para o nosso contínuo sucesso global, e este prêmio reflete nosso compromisso em construir relacionamentos de longo prazo e mutuamente benéficos com nossos parceiros. No MultiBank Group, continuaremos a inovar, a expandir nossas ofertas e a garantir que nossos parceiros alcancem crescimento e rentabilidade sustentáveis.”

Fundada em 2005, a empresa atende atualmente 2 milhões de clientes em 100 países, movimentando volumes diários de negociação superiores a US$ 35 bilhões. Com escritórios nos principais centros econômicos do mundo, o Grupo conquistou mais de 80 prêmios do setor, consolidando sua reputação como líder confiável em mercados internacionais.

Este último prêmio na Forex Expo Dubai 2025 se soma ao amplo portfólio de prêmios internacionais do MultiBank Group, reconhecendo sua excelência em negociação, fornecimento de liquidez e programas de parceria.

SOBRE O MULTIBANK GROUP

O MultiBank Group, estabelecido na Califórnia, EUA, em 2005, é líder global em derivativos financeiros, atendendo a mais de 2 milhões de clientes em 100 países e ostentando um volume diário de negociação superior a US$ 35 bilhões. Reconhecido por suas soluções de negociação inovadoras, sólida conformidade regulatória e atendimento excepcional ao cliente, o Grupo oferece uma gama de serviços de corretagem e soluções de gestão de ativos. É regulamentado em cinco continentes por mais de 17 das autoridades financeiras mais conceituadas do mundo. As plataformas de negociação premiadas do Grupo oferecem alavancagem de até 500:1 em uma ampla gama de produtos, incluindo Forex, Metais, Ações, Commodities, Índices e Criptomoedas. O MultiBank Group recebeu mais de 80 prêmios financeiros em reconhecimentoàsua excelência em negociação e conformidade regulatória. Para informações adicionais, visite o site do MultiBank Group.

