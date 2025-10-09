Carta adquire Sirvatus para disponibilizar operações de empréstimo baseadas em tecnologia para diretores financeiros de fundos de crédito privado

A Carta, plataforma de software desenvolvida especificamente para capital privado, anunciou hoje que adquiriu a Sirvatus, uma plataforma líder em administração de empréstimos para fundos de crédito privado. A aquisição torna a Carta a primeira plataforma realmente integrada para diretores financeiros de fundos de crédito privado, combinando perfeitamente a administração de fundos, as operações de empréstimos e os relatórios para investidores em uma plataforma completa.

Conforme os investidores alocam capital em crédito privado — com os ativos sob gestão subindo para mais de US$ 1,7 trilhão em 2024 e com a expectativa de alcançar US$ 2,8 trilhões até 2028* — os gestores de fundos de crédito privado precisam de ferramentas de última geração para satisfazer as crescentes demandas do mercado por velocidade, precisão e transparência. A solução completa de operações de empréstimo da Carta substitui tarefas manuais difíceis e propensas a erros, permitindo aos gerentes gastarem mais tempo investindo e menos tempo cuidando da administração.

“Com a Sirvatus e a Carta Loan Operations, estamos expandindo o ERP da Carta voltado para capital privado para atender a uma das classes de ativos que mais crescem no setor de crédito privado”, afirmou Henry Ward, diretor-executivo da Carta. “Assim como assistimos os diretores financeiros de capital de risco e private equity na automatização de suas operações de fundos, conectando eventos da tabela de capitalização de empresas de portfólio ao nosso pacote de contabilidade de fundos, as operações de empréstimo possibilitam que os gerentes de crédito privado administrem de maneira eficaz os dados de empréstimos subjacentes e os integrem aos fluxos de trabalho de seus fundos.”

Com a aquisição da Sirvatus, a Carta planeja oferecer:

Suporte nativo para estruturas complexas: capture termos de negócios personalizados, como varreduras de dinheiro, alternâncias PIK, empréstimos unitranche e alterações diretamente em contratos de empréstimo, por meio de um sistema especificamente projetado para essa finalidade.

capture termos de negócios personalizados, como varreduras de dinheiro, alternâncias PIK, empréstimos unitranche e alterações diretamente em contratos de empréstimo, por meio de um sistema especificamente projetado para essa finalidade. Rastreamento automatizado de empréstimos : os painéis em tempo real exibem as posições atuais dos empréstimos, cronogramas de pagamento, taxas de juros, modelagem de retornos tanto ao nível de empréstimo quanto de portfólio, além do status de conformidade.

: os painéis em tempo real exibem as posições atuais dos empréstimos, cronogramas de pagamento, taxas de juros, modelagem de retornos tanto ao nível de empréstimo quanto de portfólio, além do status de conformidade. Contabilidade e reconciliação integradas: a contabilidade do fundo é atualizada instantaneamente a cada operação de empréstimo, dispensando a entrada manual de dados e a reconciliação.

a contabilidade do fundo é atualizada instantaneamente a cada operação de empréstimo, dispensando a entrada manual de dados e a reconciliação. Relatórios contínuos para investidores: os investidores institucionais receberam dados de desempenho transparentes e em tempo hábil, juntamente com relatórios personalizáveis por meio do Portal LP consolidado da Carta.

os investidores institucionais receberam dados de desempenho transparentes e em tempo hábil, juntamente com relatórios personalizáveis por meio do Portal LP consolidado da Carta. Infraestrutura escalável e pronta para auditoria: desenvolvido para dar suporte a fundos de todos os tamanhos, com fluxos de trabalho automatizados para garantir a exatidão e agilizar as auditorias.

“Com a Carta, conseguimos desbloquear o que os gestores de fundos de crédito privado estavam perdendo há muito tempo: uma solução interoperável que liga os dados dos ativos subjacentes com os fluxos de trabalho e relatórios dos fundos mais importantes”, disse Trevor Cook, CEO da Sirvatus. “A nossa visão conjunta é proporcionar a todos os fundos de crédito privado, sem distinção de tamanho, acesso a tecnologias específicas e dados em tempo real para revolucionar a maneira como operam. Estamos entusiasmados para prosseguir com a realização desta visão com a equipe da Carta.”

A aquisição da Sirvatus ocorre após um período de crescimento significativo e expansão estratégica para a Carta. Na semana passada, a Carta divulgou a aquisição da Accelex, fortalecendo sua capacidade de automatizar e aperfeiçoar a extração e análise de dados para mercados privados. A Carta também intensificou sua parceria com algumas das mais prestigiadas instituições financeiras globais, incluindo uma parceria expandida com a Morgan Stanley Wealth Management para ampliar o acesso e a transparência nos investimentos no mercado privado e com a Bolsa de Valores de Nova York, parceira de listagem preferencial da Carta.

Com esses avanços, a Carta reafirma seu compromisso de modernizar os mercados privados, equipando gestores de fundos e investidores com as ferramentas necessárias para promover a eficiência, transparência e crescimento. Para ficar conectado, siga a Carta no LinkedIn, X, Instagram, Youtube ou visite carta.com.

*Preqin Future of Alternatives 2028

Sobre a Carta

A Carta conecta fundadores, investidores e sócios limitados por meio de um software de classe mundial desenvolvido especificamente para todos os setores de capital de risco e private equity. A plataforma de administração de fundos de classe mundial da Carta oferece suporte a mais de 9.000 fundos e SPVs, representando mais de US$ 185 bilhões em ativos sob gestão, em administração de fundos, formação de SPVs e muito mais. Com a confiança de mais de 65.000 empresas, a Carta auxilia empresas privadas em mais de 160 países a gerenciar suas tabelas de capitalização, avaliações, impostos, programas de ações, remuneração e muito mais. A Carta foi incluída na lista da Fortune das Melhores Grandes Empresas para Trabalhar em Serviços Financeiros e Seguros, na lista da Forbes das Melhores Empresas de Nuvem do Mundo, na lista das Mais Inovadoras da Fast Company e na lista das Empresas Privadas de Crescimento Mais Rápido da Inc. Para informações adicionais, visite carta.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251009868516/pt/

Contato com a mídia:

Carta

Amanda Taggart, vice-presidente de Comunicações

press@carta.com