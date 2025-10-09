Sequestros de help desks e custos crescentes: Relatório RSA ID IQ revela principais ameaças à identidade

Um novo relatório mundial da RSA, líder em identidade com foco em segurança, revela que a identidade causou violações de dados mais frequentes e mais caras neste ano do que no ano passado. Publicado hoje, o Relatório RSA ID IQ de 2026 revela perspectivas cruciais de mais de 2.100 profissionais de segurança cibernética, gestão de identidades e acesso (IAM), e TI sobre a frequência com que a identidade falha nas organizações, os impactos financeiros que suas organizações sofreram quando isso ocorreu, atitudes sobre o potencial de segurança cibernética da IA, os fatores que limitam o crescimento da autenticação sem senha e muito mais.

As principais descobertas incluem:

A frequência de violações de identidade aumentou: 69% das organizações sofreram uma violação de identidade nos últimos três anos, um aumento de 27 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Este aumento relativo de 64% sugere um aumento nos ataques de identidade bem-sucedidos, melhor detecção ou geração de relatórios, ou ambos. Nos dois casos, o relatório mostra que o ambiente de risco de identidade se tornou ainda mais perigoso.

69% das organizações sofreram uma violação de identidade nos últimos três anos, um aumento de 27 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Este aumento relativo de 64% sugere um aumento nos ataques de identidade bem-sucedidos, melhor detecção ou geração de relatórios, ou ambos. Nos dois casos, o relatório mostra que o ambiente de risco de identidade se tornou ainda mais perigoso. Os custos da violação de identidade aumentaram: 45% das organizações afirmaram que o custo de uma violação de identidade excedeu o custo normal de uma violação, conforme definido pela IBM. Cabe destacar que 24% das organizações afirmaram que os custos ultrapassaram US$ 10 milhões, um aumento de três pontos percentuais em relação ao ano anterior, comparadoàpesquisa do ano anterior.

45% das organizações afirmaram que o custo de uma violação de identidade excedeu o custo normal de uma violação, conforme definido pela IBM. Cabe destacar que 24% das organizações afirmaram que os custos ultrapassaram US$ 10 milhões, um aumento de três pontos percentuais em relação ao ano anterior, comparadoàpesquisa do ano anterior. Ataques de engenharia social e bypass de helps desks de TI são uma das principais ameaças: Após violações de alto perfil no MGM Resorts, Caesars Entertainment Group e Marks & Spencer que se originaram em help desks de TI das organizações, 65% das organizações estão seriamente preocupadas com um ataque semelhante, e 51% consideram os ataques de bypass de service desks seu risco mais significativo.

Após violações de alto perfil no MGM Resorts, Caesars Entertainment Group e Marks & Spencer que se originaram em help desks de TI das organizações, 65% das organizações estão seriamente preocupadas com um ataque semelhante, e 51% consideram os ataques de bypass de service desks seu risco mais significativo. A adoção sem senha enfrenta obstáculos: 90% das organizações relataram dificuldades na transição para autenticação sem senha. Esta dificuldade se reflete no comportamento dos usuários, já que 57% ainda não utilizam a autenticação sem senha como método principal de autenticação.

90% das organizações relataram dificuldades na transição para autenticação sem senha. Esta dificuldade se reflete no comportamento dos usuários, já que 57% ainda não utilizam a autenticação sem senha como método principal de autenticação. Otimismo e adoção da IA ??na segurança cibernética: O setor de segurança cibernética está amplamente otimista quantoàIA, com 83% prevendo que ela irá beneficiar mais a segurança cibernética do que o crime cibernético nos próximos três anos. Este otimismo se traduz em ação: 91% das organizações planejam implementar IA em seu conjunto de tecnologias este ano, representando um aumento de 12 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

"O Relatório RSA ID IQ de 2026 enfatiza que a identidade simplesmente falha em muitas organizações com muita frequência", disse Greg Nelson, Diretor Executivo da RSA. "A probabilidade de uma violação, e seu custo da inação, são altos demais para que os líderes tolerem o status quo. Em vez disso, estas novas descobertas devem incentivar as organizações a atuarem com rapidez para se manterem seguras."

"As violações referentesàidentidade explodiram em 2026, saltando de 42% das organizações para 69% em apenas um ano, com a engenharia social em help desks emergindo como um novo e importante vetor de ataque", disse Laura Marx, Diretora de Marketing e Crescimento da RSA. "É urgente que os líderes usem estes dados para avaliar suas capacidades de identidade e priorizar as ações para permanecerem seguros."

Greg Nelson, Laura Marx e o Presidente e Diretor de Estratégia da RSA, Jim Taylor, irão detalhar as principais descobertas e conclusões do Relatório RSA ID IQ de 2026 durante os webinars ao vivo em 12 e 13 de novembro.

