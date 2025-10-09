A Bentley Systems dá as boas-vindas a Cate Lochead como Chief Marketing Officer

A Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), empresa de software de engenharia de infraestrutura, anunciou hoje a nomeação de Cate Lochead como Chief Marketing Officer. Com mais de 20 anos de experiência em software corporativo, ela trazàBentley uma sólida liderança de marketing voltadaàinovação em inteligência artificial.

Cate Lochead joins Bentley Systems as Chief Marketing Officer. (Image courtesy of Bentley Systems)

Mais recentemente, Lochead atuou como Chief Marketing Officer para empresas de software em rápida ascensão nos setores de IA, dados e segurança. Além disso, já comandou os setores de marketing de empresas líderes mundiais em tecnologia, incluindo a Oracle e a Intuit. Lochead tem vasta experiência em posicionar tecnologias transformadoras com o intuito de impulsionar sua visibilidade e adoção no mercado.

Nicholas Cumins, CEO da Bentley, destacou: “A IA está transformando a forma como a infraestrutura é projetada, construída e operada. Ter Cate como CMO fortalece nossa liderança neste momento crucial. Sua experiência será fundamental para ajudar os profissionais de infraestrutura a conectar a inovação em IA a resultados mensuráveis — nas frentes em que eficiência, qualidade e confiabilidade são mais importantes.”

Sobre a Bentley Systems

Em todo o mundo, profissionais de infraestrutura confiam no software da Bentley Systems para ajudá-los a projetar, construir e operar infraestruturas mais eficientes e resilientes para transporte, saneamento, energia, cidades e muito mais. Fundada em 1984 por engenheiros e para engenheiros, a Bentley é a parceira preferencial de empresas de engenharia e operadores-proprietários em todo o mundo, com software que abrange disciplinas de engenharia, setores da indústria e todas as fases do ciclo de vida da infraestrutura. Por meio de nossas soluções de gêmeos digitais, ajudamos profissionais de infraestrutura a extrair o máximo valor de seus dados para transformar a gestão de projetos e o desempenho dos ativos.

