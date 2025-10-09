Plataforma de Localização ArcGIS da Esri adiciona preços por uso de sessão para mapas base

Esri, líder mundial em inteligência de localização, anunciou hoje o lançamento de um novo modelo de preços por uso de sessão para mapas base disponíveis na Plataforma de Localização ArcGIS (ArcGIS Location Platform). Este modelo por uso de sessão complementa o modelo existente de preços por uso de blocos, que os clientes ainda poderão escolher baseados em suas necessidades operacionais. Desenvolvedores e organizações agora terão um modo mais previsível e econômico de integrar os mapas base de alta qualidade da Esri em seus aplicativos e sistemas empresariais.

A opção de preços adicional para a Plataforma de Localização ArcGIS é sobretudo valiosa para aplicativos de alto tráfego ou com sessões de usuário prolongadas, como portais de busca imobiliária, aplicativos de transporte compartilhado ou sistemas de rastreamento de entregas. Ao alinhar os preços às interações reais do usuário - como panorâmica, zoom e pesquisa - os desenvolvedores podem prever melhor os custos.

"As organizações enfrentam custos imprevisíveis relacionados a mapas, o que dificulta a construção de modelos de negócios sustentáveis", disse David Cardella, Diretor de Produtos do Grupo na Esri. "Com a introdução de preços baseada em sessão, estamos dando a nossos clientes o poder de escolher o modelo que melhor atende a seus objetivos, seja ao reduzir custos, melhorar a previsibilidade ou expandir com confiança."

O novo modelo de preços está disponível para usuários novos e existentes da Plataforma de Localização ArcGIS. Ele foi criado para satisfazer as necessidades de desenvolvedores, diretores de tecnologia e líderes de produtos em uma ampla gama de setores, incluindo imobiliário, serviços financeiros, saúde, comércio eletrônico e varejo, mídia, logística e muito mais. Ele permite que as organizações integrem facilmente mapas baseados em dados aos sistemas que utilizam e nos quais os clientes confiam.

Para saber mais sobre o serviço ArcGIS Basemap Style e explorar opções de preços, acesse esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-location-platform/services/basemaps.

Sobre a Esri

A Esri, líder global de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implementado em centenas de milhares de organizações no mundo inteiro, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e a análise geoespaciais, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite-nos em esri.com.

