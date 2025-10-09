Parse Biosciences invalida patente da Scale Biosciences (atualmente 10x Genomics)

A Parse Biosciences, fornecedora líder de soluções acessíveis e escaláveis de sequenciamento de células únicas, anunciou hoje que o Tribunal Distrital do Distrito de Delaware deferiu a moção da Parse para julgamento sumário de invalidade da patente 11.634.752 da Scale Biosciences. O Tribunal concluiu que as reivindicações da patente ‘752 eram inválidas por falta de descrição escrita e falta de viabilidade.

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida que tem como missão acelerar o desenvolvimento nas áreas de saúde humana e pesquisa científica. Capacitando os pesquisadores a realizar o sequenciamento de células únicas com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento do cérebro e sistema imunológico.

Com tecnologia desenvolvida na Universidade de Washington pelos cofundadores Alex Rosenberg e Charles Roco, a Parse arrecadou mais de US$ 100 milhões em capital e agora é utilizada por mais de 3.000 clientes ao redor do mundo. Seu portfólio de produtos em expansão inclui Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select e uma solução interativa de análise de dados chamada Trailmaker.

A Parse Biosciences tem sede no vibrante distrito de South Lake Union, em Seattle, onde recentemente se expandiu a uma nova sede e um laboratório de última geração. Para saber mais, acesse https://www.parsebiosciences.com/.

