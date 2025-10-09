Fortune Media e Great Place To Work nomeiam a Experian como uma das "100 Melhores Empresas para Trabalhar na Europa" em 2025

A Great Place To Work® e a Fortune Europe reconheceram a Experian como uma das Fortune 100 Best Companies to Work For™ (100 Melhores Empresas para Trabalhar da Fortune) na Europa em 2025.

É a primeira vez que a Experian entra na lista. Mais de 1,5 milhão de trabalhadores foram pesquisados em toda a Europa, evidenciando a magnitude da conquista e o alto nível de confiança dos funcionários na empresa.

A pesquisa abordou uma ampla variedade de experiências no local de trabalho. Os funcionários responderam sobre respeito no ambiente de trabalho, suporte ao bem-estar, oportunidades de crescimento e reconhecimento, equidade de salários e promoções, orgulho pelo trabalho e pelas equipes, significado e impacto de suas funções, além de questões sobre sentirem-se valorizados, gostar dos colegas e poderem ser autênticos no trabalho.

Jacky Simmonds, diretor de pessoas da Experian, disse: "ser reconhecida como uma das Fortune 100 Best Companies to Work For™ na Europa é um momento de muito orgulho para nós da Experian. Isso reflete a cultura que construímos, onde as pessoas se sentem valorizadas, apoiadas e inspiradas a crescer. Esse reconhecimento pertence às nossas equipes, que demonstram paixão e dedicação todos os dias. É a energia delas que faz da Experian não apenas um ótimo lugar para trabalhar, mas um local onde grandes trabalhos acontecem".

Desde que iniciou sua parceria com a Great Place To Work em 2021, a Experian vem reforçando seu compromisso de colocar os funcionários em primeiro lugar, promovendo uma cultura colaborativa e inclusiva. Entre os motivos que levaram a Experian a ser reconhecida como um dos Melhores Lugares para Trabalhar estão:

Uma cultura inclusiva e acolhedora, que permite aos funcionários se sentirem parte da equipe e trazerem sua autenticidade para o trabalho

Colaboração próxima com colegas, motivados a trabalhar e inovar juntos

Foco no crescimento, treinamento e desenvolvimento dos funcionários, para que possam alcançar seus objetivos individuais

A lista das 100 Melhores Empresas para Trabalhar na Europa é a medida mais completa da experiência dos funcionários, baseada na metodologia proprietária da Great Place To Work chamada pesquisa Trust Index™. A Great Place To Work avalia o feedback confidencial dos funcionários, validando-o com dados de RH das empresas participantes. São incluídas na lista apenas empresas que recebem respostas consistentemente altas em suas pesquisas, independentemente do cargo, departamento ou posição na empresa.

Para serem qualificadas, as empresas devem ter 500 ou mais funcionários e estar presentes em pelo menos uma lista nacional de Best Workplaces™ na Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Polônia, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia e Reino Unido durante 2024 ou início de 2025.

"Parabéns às 100 Melhores na Europa", disseMichael C. Bush, CEO da Great Place To Work.

"Essas empresas receberam esse reconhecimento com base na confiança construída dentro da organização. Funcionários das empresas nesta lista demonstram maior confiança em seus líderes e na empresa. Isso libera sua criatividade, gerando lucros e contribuindo para a preservação do planeta ao mesmo tempo".

Sobre a Experian

A Experian é uma empresa mundial de dados e tecnologia que gera oportunidades para pessoas e empresas no mundo inteiro. Ajudamos a redefinir as práticas de empréstimo, descobrir e prevenir fraudes, simplificar a assistência médica, oferecer soluções de marketing digital e aprofundar o conhecimento sobre o mercado automotivo, tudo isso usando nossa combinação exclusiva de dados, análises e software. Também ajudamos milhões de pessoas a alcançar seus objetivos financeiros e a economizar tempo e dinheiro.

Atuamos em diversos mercados, desde serviços financeiros até saúde, automotivo, agrofinanças, seguros e muitos outros segmentos do setor.

Investimos em pessoas talentosas e novas tecnologias avançadas para liberar o poder dos dados e inovar. Como uma empresa do índice FTSE 100 com ações na Bolsa de Valores de Londres (EXPN), contamos com uma equipe de 25.200 pessoas em 32 países. Nossa sede corporativa está situada em Dublin, Irlanda. Saiba mais em experianplc.com.

