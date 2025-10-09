Curitiba sedia o Data Science Summit 2025

Curitiba receberá, de 28 a 31 de outubro (terça a sexta-feira), na sede do Instituto de Engenharia do Paraná (IEP), o Data Science Summit 2025, um dos principais encontros do país voltados ao impacto da ciência de dados nos setores governamental, empresarial, industrial e jurídico. Realizado desde 2017, o evento chega a mais uma edição consolidado como importante evento nacional e internacional, fruto de uma realização conjunta do IEP, em parceria com o Governo do Estado do Paraná, Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR), Azuris, Creativehub, Profissionais Consultoria e outras entidades estratégicas.

“O objetivo do Data Science Summit 2025 é reunir especialistas, gestores e profissionais que atuam em ambientes complexos para debater soluções inovadoras aplicadas à análise de dados com uso intensivo de Big Data, Inteligência Artificial e Computação Quântica”, explica o organizador do evento, Alessandro Binhara. A programação desta edição está ainda maior, prevendo dezenas de palestras, minicursos e mesas-redondas com foco em áreas emergentes como IA generativa, responsabilidade e ética no desenvolvimento de soluções baseadas em dados, cidades inteligentes, Indústria 4.0, mobilidade, saúde, equidade e agronegócio.

Destaques na programação, os keynotes do DSS 2025 são Marcio Gomes de Aguiar (Diretor da NVIDIA LATAM), falando sobre “NVIDIA – Era dos Agentes de IA”; Alessandro Faria (Intel Innovator), falando sobre “IA Privada e Soberana: Como Aumentar o Poder do Usuário com Computação Local e Autônoma”; Dr. Waldemir Cambiucci (pesquisador em Deep Tech, Inteligência Artificial e Computação Quântica), falando sobre “Microsoft - O Desafio Quântico Multicore”; Fabio Alessandro Guerra, da Defensoria Pública do Paraná, apresentando o “Ecossistema de Inovação, Tecnologia e Inteligência Artificial da Defensoria Pública do Paraná”, além de outros especialistas de destaque no cenário nacional e internacional. O evento também terá painéis voltados a diferentes segmentos, como corporativo, governamental e de desenvolvimento, promovendo debates multidisciplinares e de alto impacto.

Um dos pontos altos será a demonstração ao vivo do Computador Quântico Educacional, iniciativa inédita no Brasil por se tratar do único computador disponível no país para uso do cidadão comum. que permitirá ao público compreender de forma prática os princípios da computação quântica. Além disso, o DSS contará com uma área de negócios e networking envolvendo organizações como ASSESPRO, SEBRAE e Sucesu, reforçando sua vocação para gerar conexões estratégicas e oportunidades de inovação.

“O DSS 2025 é uma oportunidade no Brasil, para os profissionais envolvidos e interessados em aprofundar e atualizar seus conhecimentos na Ciência de Dados. A programação do evento foi construída para serem abordados todas as vertentes da Ciência de Dados e certamente os participantes terão contato com soluções inovadoras exponenciais”, comenta o Eng. Eletricista Nelson Luiz Gomez, Presidente do Instituto de Engenharia do Paraná (IEP).

O Diretor-presidente do Tecpar, Eduardo Marafon, salienta a importância do evento para estimular o avanço científico, a inovação e competitividade no Paraná, especialmente nas áreas de ciências de dados, inteligência artificial e tecnologias emergentes. “Ao promover um congresso deste porte e relevância, o Tecpar contribui para posicionar o Paraná na vanguarda da inovação científica e tecnológica. Isso acontece porque a presença de especialistas nacionais e internacionais atrai cada vez mais participantes ao evento, o que fomenta o desenvolvimento de novas linhas de pesquisa, publicações acadêmicas e projetos inovadores”, conclui.

Mais informações, programação completa e ingressos estão disponíveis no site oficial: https://dssbr.com.br