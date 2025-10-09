Lubrificação industrial impacta na indústria do óleo de palma

A Klüber Lubrication, empresa do Grupo Freudenberg, oferece uma linha de soluções voltada para alta performance, segurança alimentar e sustentabilidade, atendendo às principais exigências das indústrias de óleo de palma e palmiste. As soluções atuam para reduzir o consumo de energia, aumentar a vida útil dos equipamentos e minimizar a pegada de carbono das operações industriais.

De que forma? Com mais de 50 anos atuando em mais de 40 mercados, a empresa produz graxas alimentícias certificadas (Kosher e Halal), visando a redução de contaminação de MOSH MOAH por meio do uso de matérias-primas selecionadas, requisitos essenciais para a exportação de produtos derivados de palma para mercados como o europeu. A Klüber Lubrication oferece treinamento e suporte técnico, além de desenvolver soluções personalizadas.

Uma delas é a linha Klübersynth NH1 4-...N, projetada para prolongar a vida útil dos componentes e reduzir o consumo energético. Suas embalagens foram desenvolvidas para oferecer maior segurança e eficiência no manuseio dos produtos.

“A lubrificação eficiente é essencial para garantir o desempenho e a durabilidade dos equipamentos utilizados na extração e processamento do óleo de palma. O uso de lubrificantes inadequados pode comprometer a produtividade, aumentar os custos de manutenção e até gerar impactos ambientais. Por isso, nossas soluções têm foco na redução do footprint (pegada ambiental), aumento do handprint (pegada positiva) e melhoria da eficiência energética”, comenta Leandro Machado, Gerente de Mercado de Alimentos.

Os lubrificantes industriais são utilizados nos equipamentos responsáveis pelo processamento do óleo de palma, como digestores, redlers, prensas, roscas transportadoras, bombas centrífugas, moinhos, tratores e compressores. Cada um desses equipamentos contém redutores, unidades hidráulicas, correntes de acionamento e mancais, que exigem lubrificação permanente e eficiente.

Entre os principais benefícios da lubrificação para o setor de óleo de palma estão:

Redução do atrito e aumento da eficiência energética, a partir da redução do consumo de energia elétrica.

Maior vida útil dos componentes: protege engrenagens, mancais e rolamentos contra desgaste prematuro.

Minimiza o desperdício de lubrificantes, ampliando os intervalos de relubrificação.

Menor geração de resíduos contaminados, tornando as operações mais limpas.

Segurança alimentar e conformidade com as normas internacionais, como NSF H1, Kosher e Halal.

Redução da contaminação por MOSH MOAH.

Para discutir como os lubrificantes estão mudando a indústria e transformando a produção, a Klüber Lubrication esteve presente na 21ª Conferência Internacional de Óleo de Palma, no mês de setembro, no Centro de Convenções em Cartagena, Colômbia. Um dos principais encontros globais da cadeia produtiva do óleo de palma, reuniu produtores, especialistas, empresas e autoridades para discutir tendências, desafios e inovações do setor.

A conferência abordou temas como sustentabilidade, competitividade, avanços tecnológicos e oportunidades de mercado. Profissionais da Klüber Lubrication do Brasil, Argentina e Colômbia receberam os visitantes no estande da empresa.