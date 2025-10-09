Site Super Saudável completa dois anos com informações de saúde

Em outubro de 2023, a Yakult do Brasil lançou o portal da revista Super Saudável. O foco da multinacional japonesa com essa iniciativa é ampliar a comunicação sobre saúde com um público eclético, mas que se interessa por informações sobre diferentes tópicos da saúde. Desta forma, o site tem por objetivo publicar textos jornalísticos em linguagem acessível tanto para o público especializado quanto para os leigos.

O site também amplia o conteúdo da revista Super Saudável para um universo maior de leitores, uma vez que a edição impressa fica disponível para leitura e download. A revista Super Saudável, publicação impressa da Yakult do Brasil lançada em 2001, circula trimestralmente com uma tiragem de aproximadamente 13 mil exemplares. Dentre os leitores estão médicos, dentistas, nutricionistas, enfermeiros e demais profissionais da área da saúde.

De acordo com o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto, com a revista e o site a empresa reforça seu compromisso em promover a saúde das pessoas por meio de informações sérias e que promovem a prevenção de doenças. “Nosso objetivo com esses projetos de comunicação é ampliar o conhecimento das pessoas sobre saúde e prevenção de doenças, além de estimular hábitos saudáveis”, destaca.

Nestes dois anos, o site já acumula um universo de mais de 11 mil leitores ativos. Embora a maioria dos acessos seja de brasileiros, o portal também tem visitantes dos Estados Unidos, de Portugal e da Irlanda, dentre outros países. “Essa abrangência nos mostra que há um interesse crescente das pessoas ao redor do mundo nos temas de saúde e qualidade de vida, o que reforça nossa responsabilidade em oferecer informações fidedignas”, acrescenta a gerente de Ciências & Pesquisas da Yakult do Brasil, Helena Sanae Kajikawa.

Lactobacillus casei Shirota

Além de textos sobre saúde, nutrição, vida saudável, pesquisa e tecnologia médica, tanto o site quanto a revista Super Saudável trazem matérias que abordam pesquisas com probióticos e com o Lactobacillus casei Shirota (LcS) – cepa probiótica exclusiva da Yakult e presente nos leites fermentados da marca. “Os leitores e internautas têm acesso a resumos de artigos científicos desenvolvidos por pesquisadores de várias instituições ao redor do mundo, confirmando cientificamente que a cepa LcS colabora com a saúde do trato gastrointestinal e, consequentemente, com a saúde como um todo”, acentua o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto.

Outros destaques do portal Super Saudável são entrevistas mensais com médicos e pesquisadores de diferentes instituições de ensino e pesquisa no País. Em setembro, o tema abordado foi a Obesidade em crianças e adolescentes, com o pediatra e nutrólogo Tulio Konstantyner, secretário do Departamento de Nutrição da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP), professor adjunto de Nutrologia do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e um dos integrantes do podcast de educação infantil sobre nutrição ABC 3.

As entrevistas mensais já abordaram "O perigo das arritmias", "Os impactos da anemia não tratada", "Medicina de Precisão em Oncologia", "Eixo intestino-cérebro", "Prebióticos e probióticos", "Medicina do Estilo de Vida" e muitos outros temas de interesse da população. Todas as entrevistas estão disponíveis no link https://revistasupersaudavel.com.br/entrevistas/.

Podcasts

Mensalmente, dois novos podcasts são publicados no portal, com entrevistas concedidas por médicos especialistas e pesquisadores em diferentes áreas da saúde. Entre os muitos temas já abordados estão "Câncer de pulmão", "Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)", "Febre maculosa", "Risco das queimaduras" e "Lúpus eritematoso sistêmico". Um podcast que merece ser ouvido neste mês das crianças é ‘Leitura em família pode melhorar a saúde das crianças’, com o pediatra Fernando Oliveira, coordenador do Blog Pediatra Orienta da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP) – publicado em julho.

Em setembro, o médico dermatologista Heitor de Sá Gonçalves, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, aborda os resultados do ‘Inquérito atualizado sobre doenças de pele no Brasil’. Além disso, a médica cardiologista do Hcor, Cristina Milagre, comenta a campanha Setembro Vermelho e um estudo que mostra como o movimento – mesmo que pequeno – pode ajudar a prevenir as doenças cardiovasculares. “Ao abordar temas tão diversos e importantes para a saúde da população gostaríamos de colaborar para que crianças, adolescentes, adultos e idosos tenham mais longevidade e qualidade de vida”, complementa o presidente da Yakult do Brasil.

Site Super Saudável: https://revistasupersaudavel.com.br

Sobre a Yakult

Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 38 milhões de consumidores no mundo. Para outras informações, basta acessar o site: www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.