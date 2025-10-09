Faculdade Metropolitana inaugura nova sede em Ribeirão Preto

A Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo (FAMEESP) inaugurou no dia 26 de setembro sua nova sede em Ribeirão Preto. Localizado na avenida Francisco Junqueira, 2.300, o prédio reúne uma estrutura que contempla 20 salas de aula, laboratórios, auditório para 200 pessoas e espaço administrativo para 300 colaboradores.

“Mais do que uma mudança física, essa inauguração representa um salto de integração. Ao concentrar a operação em um único edifício, trazemos ganhos de sinergia, eficiência e melhores condições para alunos e professores”, afirma o CEO da Faculdade Metropolitana, Antonio Marcos Neves Esteca, doutorando em Psicologia e especialista em Gestão Universitária.

Fundada em 2014 em Ribeirão Preto, a Faculdade Metropolitana tem como propósito integrar tecnologia, gestão educacional e acesso ao ensino. Seu fundador, Claudio Romualdo, pós-doutor pela PUC-Campinas e com mais de 30 anos de experiência em docência e gestão educacional, enxergou no ensino à distância (EAD) uma alternativa viável para democratizar o acesso ao ensino superior no Brasil, em um momento em que a modalidade ainda enfrentava resistências.

O projeto começou antes: desde a década de 1990, Romualdo atuava como gestor em instituições de ensino e defendia a implantação do EAD no país. Em 2002, ao lado de parceiros italianos, participou da criação de uma faculdade em Pirassununga, experiência que deu origem à Escola e à Faculdade Metropolitana em Ribeirão Preto. “Nos anos 2000, já era possível perceber que a educação à distância seria um caminho natural. Enquanto muitas instituições resistiam, apostamos que a tecnologia faria parte estrutural da educação”, explica Romualdo.

Hoje, a FAMEESP oferece 30 cursos de graduação EAD, com duração de dois a cinco anos, 350 programas de pós-graduação e MBA, além de mais de 1.000 cursos de extensão pelo portal “Estude Sem Fronteiras”, que já atendeu quase 1 milhão de estudantes. No presencial, mantém o curso de Administração, na unidade em Ribeirão Preto, com cerca de 150 alunos.

Em 11 anos de atuação, a Faculdade Metropolitana abriu polos de apoio em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Porto Alegre. Com cerca de 250 mil alunos ativos em todo o Brasil, a instituição adota um modelo acadêmico próprio, com produção interna de materiais didáticos pela unidade “Transcendence”, responsável por mais de 6 mil aulas gravadas. “Nossa lógica se baseia em amplo catálogo, experiência acumulada e custos acessíveis, com o compromisso de ampliar o acesso à educação”, explica o CEO Antonio Esteca.

Espaço para o futuro

O prédio da avenida Francisco Junqueira foi projetado para atender tanto aos cursos presenciais quanto à expansão do EAD, com laboratórios equipados, estúdios de gravação - incluindo um estúdio gastronômico -, espaço para produção de podcasts e auditório para eventos acadêmicos. A estrutura também está preparada para receber novos cursos presenciais, atualmente em fase de estudo pela direção.

