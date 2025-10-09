Rio de Janeiro vive boom dos retrofits no setor imobiliário

Um dos edifícios mais emblemáticos do modernismo carioca vai ganhar nova vida em um projeto que une legado histórico e transformação urbana. Projetado por Lúcio Costa em 1969, o prédio localizado no início da Avenida Presidente Vargas, na Praça Pio X; marco de entrada da chamada “Zona Sul” do Centro, será retrofitado e lançado ainda em 2025. O empreendimento marca a estreia da parceria entre a incorporadora Fator Realty e a gestora CIX Capital, que já planejam estender a colaboração para outros imóveis na região e em diferentes áreas da cidade.

O anúncio ocorre em meio a um boom de requalificação no Centro, impulsionado pelo programa Reviver Centro, que prevê incentivos fiscais e urbanísticos para a conversão de edifícios comerciais em residenciais. De acordo com a Prefeitura, mais de 50 projetos já foram protocolados desde 2021, representando um potencial de novas unidades habitacionais. O movimento atrai incorporadoras como Cyrela, Opportunity, Akko e outras, que veem na região uma combinação rara de infraestrutura consolidada, oferta de transporte de massa e imóveis com valor histórico. “O Centro do Rio vive um novo capítulo, e queremos ser protagonistas dessa história”, afirma Vasco Rodrigues, CEO da Fator Realty, ao destacar o objetivo de devolver vitalidade ao coração pulsante da cidade.

Retrofit no Brasil e no mundo



O movimento de retrofit de prédios históricos vive um boom em grandes cidades do mundo, de Nova York a Lisboa, impulsionado por três fatores principais: sustentabilidade, escassez de terrenos em áreas centrais e valorização cultural. Estudos como o 'Deep Energy Retrofit' destacam que reabilitar uma construção pode gerar redução de emissões de carbono do que erguer um edifício novo, ao mesmo tempo em que preserva a memória urbana e atrai turismo. Exemplos emblemáticos incluem o Battersea Power Station, em Londres, transformado em complexo de uso misto, e o antigo Post Office Building, em Nova York, hoje adaptado para abrigar escritórios modernos.

No Brasil, a tendência ganha corpo, sobretudo em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde legislações recentes oferecem incentivos urbanísticos e fiscais para empreendimentos em imóveis antigos. Na capital paulista, o programa Requalifica Centro tem atraído incorporadoras interessadas em transformar prédios das décadas de 1930 a 1970 em moradias e escritórios. Já no Rio, o Reviver Centro permite a transferência de potencial construtivo para quem aposta na revitalização, atraindo grandes grupos como a Fator Realty e a CIX. Além de dar nova vida a áreas degradadas, o retrofit pode valorizar os imóveis em até 30% e se consolidar como aposta de investidores atentos às metas de descarbonização e ao selo verde.

A parceria



A escolha da Fator como parceira foi estratégica: a incorporadora tem expertise consolidada no mercado nacional e histórico de sucesso em retrofits de edifícios emblemáticos, como o antigo prédio da Rio Urbe, no Humaitá — hoje em transformação no residencial de alto padrão FIRST, já com mais de 75% das unidades comercializadas.

“O programa Reviver Centro tem sido um divisor de águas para o mercado imobiliário carioca, atraindo investimentos de fora do estado e viabilizando projetos que transformam a cidade de forma estrutural. O retrofit deste icônico edifício na Praça Pio X é mais do que um empreendimento: é parte de uma mudança profunda na dinâmica econômica e urbana do Rio, com impacto direto também em outras indústrias, como turismo, comércio e serviços”, destaca Vasco Rodrigues, CEO da Fator Realty.

Com 69 anos de atuação e tendo realizado empreendimentos em 14 estados, a Fator Realty já entregou mais de 60 mil unidades, consolidando-se como uma das maiores incorporadoras do país. Especializada também em construção civil de alta complexidade, tem no portfólio projetos hospitalares entregues para grandes grupos hospitalares como Amil, Unimed e Dasa e construção de shopping centers para grandes grupos nacionais como ALLOS e Multiplan.

A CIX Capital, por sua vez, é uma investida do Grupo Maiz, que atua no mercado financeiro de capitais no Brasil e no exterior, com foco no segmento imobiliário. Com um portfólio de R$ 2,8 bilhões e mais de 100 negócios realizados em cidades como São Paulo, Manaus, Miami e Nova York, a empresa escolheu o Rio de Janeiro como novo destino estratégico de atuação.

“Participar do Reviver é trazer impacto positivo para a cidade, com a ocupação de imóveis na região, geração de empregos, crescimento do comércio local e qualidade de vida para a população. Com investidas em retrofit no mercado americano, a CIX Capital agora chega ao Rio de Janeiro contando também com a experiência e solidez da Fator Realty. O fundo estruturado para o empreendimento, o CIX Retrofit FII RL, demonstra um potencial atrativo com bom retorno para os investidores”, afirma Carlos Balthazar, CEO da CIX Capital.

Um símbolo modernista com vista para a Candelária

Segundo Vasco Rodrigues, o novo empreendimento vai preservar e realçar o legado arquitetônico de Lúcio Costa, com vista livre e privilegiada para um dos cartões-postais mais simbólicos da cidade: a Igreja da Candelária. "O projeto será um marco por outro motivo: será um residencial de alto padrão lançado em uma das ruas principais do Centro do Rio", diz o executivo. Com interiores assinados pela arquiteta Natália Lemos e layout do escritório Arquitetural, o retrofit vai respeitar as características originais do edifício modernista, mantendo vivas as linhas limpas, o uso inteligente da luz natural e a relação harmoniosa com a paisagem urbana.

“Preservar esse edifício é também preservar a história da cidade e entregá-la renovada para as próximas gerações. Com 154 unidades, o lançamento do empreendimento está previsto ainda para este ano de 2025 e marca o início de uma nova fase de requalificação urbana no Centro do Rio, combinando valorização imobiliária, preservação do patrimônio e inovação no uso de espaços históricos”, destaca.