Afya abre inscrições para vestibular unificado de Medicina

A Afya, ecossistema de educação e tecnologia em medicina no Brasil, abre as inscrições para o vestibular unificado de Medicina para ingresso no 1º semestre de 2026.

A partir de agora, o processo seletivo traz mais praticidade e conveniência para os candidatos ao permitir que, com apenas uma inscrição e o pagamento de uma única taxa, seja possível concorrer a uma vaga em até três unidades da instituição, em diferentes regiões do Brasil.

O sistema de seleção considera as opções em ordem de preferência: primeiro é analisada a unidade escolhida como prioridade pelo candidato. Caso não seja aprovado, a mesma nota é aproveitada para a segunda e a terceira opções.

No total, o vestibular disponibiliza mais de 1.500 vagas, distribuídas em 32 unidades de ensino da Afya em 14 Estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins. Todos os cursos de Medicina da instituição contam com notas 5 e 4 em avaliações do Ministério da Educação (MEC), em uma escala de 1 a 5.

“O vestibular de Medicina é um dos mais concorridos do país e, muitas vezes, os estudantes precisam viajar pelo Brasil em busca de uma vaga. O vestibular unificado amplia as oportunidades de ingresso ao possibilitar que o candidato utilize a mesma prova para concorrer em diferentes unidades da Afya, em várias regiões, sem precisar enfrentar novos deslocamentos ou processos seletivos”, explica Érico Ribeiro, vice-presidente de Graduação da Afya.

A prova será aplicada no dia 26 de outubro de 2025 em formato online, garantindo comodidade e acessibilidade para estudantes de todo o país. As inscrições para o vestibular unificado seguem até 20 de outubro, exclusivamente pelo site da Afya. Todo o processo, incluindo a matrícula, é realizado totalmente digital, em um ambiente controlado que garante segurança em cada etapa.

Único grupo do país com acreditação internacional

Todas as unidades da Afya seguem uma matriz curricular padronizada, que combina teoria e prática desde o primeiro período. Com a supervisão de professores, os alunos participam de atividades em ambulatórios e projetos de extensão em todo o país, o que possibilita contato com diferentes realidades de pacientes.

Essa vivência é complementada por treinamentos em laboratórios e centros de simulação equipados com inteligência artificial (IA), que oferecem experiências imersivas e realísticas. A Afya é a única instituição no Brasil a contar com três centros de simulação acreditados internacionalmente pela The Society for Simulation in Healthcare (SSH).

A prática clínica não apenas capacita os futuros profissionais para o mercado de trabalho, mas também gera impacto social. A Afya mantém mais de 600 parcerias com hospitais, ambulatórios e prefeituras, que garantem campo para a prática médica durante a graduação e atendimentos gratuitos de saúde para a população.

Como resultado dessas parcerias, os estudantes de Medicina da Afya já realizaram mais de 3 milhões de atendimentos gratuitos de saúde desde 2019. Em 2024, para ampliar seu impacto, a Afya firmou um compromisso público junto ao Pacto Global da ONU no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 (OD 3 - Saúde e Bem-Estar), da Organização das Nações Unidas (ONU), estabelecendo a meta de realizar mais 5 milhões de atendimentos até 2030.

Produção científica e acompanhamento durante toda a jornada

Os alunos que ingressarem em uma das unidades da Afya também poderão contar com um corpo docente qualificado e um ambiente que estimula a pesquisa científica desde o início do curso. Somente em 2024, foram mais de 3.000 publicações acadêmicas internacionais realizadas por alunos e professores.

Para acompanhar o desenvolvimento dos estudantes, a instituição aplica o Teste de Progresso, exame semestral realizado em todas as unidades, que mede a evolução do conhecimento ao longo da graduação.

Esse acompanhamento semestral ajuda alunos e professores a identificarem lacunas de aprendizado, permitindo que se criem planos de ações específicos e personalizados. Ao final do curso, as ações são decisivas para preparar melhor o futuro médico tanto para exames nacionais, como o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), quanto para atendimentos de qualidade ao longo de toda a jornada médica.